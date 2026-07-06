El milagro del Cutzamala II: ¿En qué nivel están las presas tras las lluvias en México?

El Sistema Cutzamala comienza a dejar atrás uno de los periodos más críticos de su historia reciente. Tras varias semanas de lluvias generalizadas en el centro del país, las tres principales presas que abastecen de agua al Valle de México muestran una recuperación sostenida que contrasta con los bajos niveles registrados en años anteriores.

Los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que el almacenamiento conjunto oscila el 70 por ciento de su capacidad, un nivel que especialistas y autoridades consideran resultado directo de las precipitaciones registradas durante la actual temporada de lluvias.

Aunque el incremento representa un alivio para el suministro de agua de millones de habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, las autoridades mantienen el llamado al uso responsable del recurso. La experiencia de los últimos años ha mostrado que una buena temporada de lluvias no elimina los riesgos asociados a la variabilidad climática y a las sequías prolongadas.

El repunte también confirma la importancia de monitorear diariamente el comportamiento de las presas, ya que el Sistema Cutzamala aporta alrededor de una cuarta parte del agua potable que consume el Valle de México.

El milagro del Cutzamala: ¿en qué nivel están las presas tras las lluvias?

De acuerdo con el reporte oficial de la Conagua correspondiente al 6 de julio, el Sistema Cutzamala almacena 548,002 millones de metros cúbicos, equivalentes al 70.03 por ciento de su capacidad total. Se trata del nivel más alto registrado en los primeros días de julio y representa una mejora respecto al promedio observado durante junio.

El desglose por presa muestra la recuperación desigual de los embalses:

Presa Valle de Bravo: 77.60% de almacenamiento.

Presa Villa Victoria: 65.03%.

Presa El Bosque: 59.86%.

¿Por qué aumentó el nivel del Sistema Cutzamala?

La recuperación responde a las lluvias registradas durante las últimas semanas sobre la cuenca alta del río Cutzamala, que abastece a las presas localizadas entre Michoacán y el Estado de México.

Según la Conagua, las precipitaciones permitieron mantener una tendencia ascendente en los niveles de almacenamiento, reflejada en los reportes diarios del organismo.

El sistema cuenta con aproximadamente 130 millones de metros cúbicos más de agua respecto al mismo periodo del año pasado, lo que confirma una recuperación significativa frente al escenario de escasez vivido en 2024.

Esto no significa que ya terminó la crisis, pues la propia Conagua ha insistido en que, aunque el almacenamiento es favorable, el uso eficiente del agua sigue siendo indispensable debido a la incertidumbre climática y a la posibilidad de futuros periodos de sequía.

Las autoridades mantienen las recomendaciones de ahorro para reducir la presión sobre el sistema de abastecimiento.