Aprobación a Sheinbaum registra  68 por ciento en junio: Encuesta EF

La encuesta EF indica que la emoción mundialista no se tradujo ni en mayor ni en menor aprobación al gobierno de Sheinbaum

En el mes de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo un aprobación ciudadana de 68 por ciento, y una desaprobación de 32 por ciento, de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero realizada en ese mes.

En coincidencia con el arranque del Mundial de futbol, la encuesta indica que la emoción mundialista no se tradujo ni en mayor ni en menor aprobación al gobierno de la mandataria, cuyo nivel de aprobación se mantuvo estable con respecto al mes anterior, mayo, cuando obtuvo 69 por ciento, y al mes previo, abril, cuando también se registró 68 por ciento. Hay que señalar que el sondeo se hizo antes del juego entre México e Inglaterra.

(Gráfica: El Financiero)

Por su parte, algunos indicadores de opinión sobre el desempeño de gobierno también se mantuvieron estables, mientras que otros mostraron variaciones a la baja.

(Gráfica: El Financiero)

Entre los estables destaca la opinión sobre el manejo de la economía, que sumó 46 por ciento de opinión favorable y 40 por ciento de opinión desfavorable, mostrando variaciones de 2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

En contraste, las calificaciones favorables sobre el manejo de la corrupción bajaron de 30 a 20 por ciento, mientras que en seguridad pública disminuyeron de 25 a 20 por ciento, y en crimen organizado de 24 a 13 por ciento, la marca más baja en ese rubro en lo que va del año.

Los apoyos sociales se mantienen como el rubro mejor evaluado por la ciudadanía, aunque también registraron un ligera disminución, al pasar las opiniones favorables de 71 a 65 por ciento entre mayo y junio.

Aprobación Sheinbaum (Gráfica: El Financiero)

La encuesta revela que las percepciones de la relación de la presidenta con el mandatario estadounidense Donald Trump también tuvieron algunas variaciones: la opinión favorable bajó de 40 a 33 por ciento, mientras que la opinión desfavorable subió de 45 a 49 por ciento.

(Gráfica: El Financiero)

Algo similar pasó con la relación entre México y Estados Unidos: quienes piensan que va bien o muy bien bajaron de 45 a 40 por ciento, mientras que los que la califican como mal o muy mal variaron de 41 a 40 por ciento en el último mes.

(Gráfica: El Financiero)

Las opiniones positivas sobre las negociaciones del T-MEC bajaron de 57 a 51 por ciento,

(Gráfica: El Financiero)

Para el 62 por ciento de las personas entrevistadas, el principal problema que enfrenta México actualmente es la inseguridad pública, percepción que subió 9 puntos respecto a mayo, cuando era el 53 por ciento.

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 1,000 mexicanos adultos del 16 al 19 y del 21 al 28 de junio de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas.Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.1 por ciento.