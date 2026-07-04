Sheinbaum felicita a EU y le recuerda a Trump: ‘Las naciones tenemos derecho a ser independientes’

Durante un evento en Michoacán, Claudia Sheinbaum felicitó al pueblo estadounidense por el 250 aniversario de su independencia.

En el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitación al pueblo y al gobierno estadounidense, al tiempo que reiteró que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo y la soberanía de ambas naciones.

Durante un evento de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, la mandataria expresó sus felicitaciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos y aprovechó para enviar un mensaje al presidente Donald Trump:

“Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también, recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes.”, afirmó la mandataria.

No es la primera vez que la mandataria mexicana fija su postura frente a los reiterados amagos de su homólogo estadounidense de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

En distintas ocasiones, Sheinbaum ha insistido en que su gobierno mantendrá la coordinación y el diálogo con Washington en temas de interés común. Sin embargo, ha subrayado que la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de México no está sujeta a negociación.

Sheinbaum asegura que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036

Estas declaraciones también se enmarcan en plena revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y luego de que la administración Trump rechazara extender el acuerdo por otros 16 años.

Sheinbaum aseguró el viernes que esta primera revisión anual “va muy avanzada” y se mostró optimista en llegar a un acuerdo con los dos socios norteamericanos.

“Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces, somos optimistas en el T-MEC”, declaró en su conferencia matutina.

Ante la situación de incertidumbre derivada del freno de Washington a prorrogar el T-MEC, la presidenta insistió en que hay “certidumbre” para invertir en México porque el tratado “se mantiene”, al menos, hasta 2036.

“Decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene. Y hay buena relación en materia comercial con el gobierno de Estados Unidos”, subrayó.

Al ser cuestionada por la posición comercial de México, Sheinbaum calificó de “absolutamente falso” que el país haya negociado “mal” con Washington y aseveró que Canadá, socio también en el T-MEC, está “en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento”.

“Es una visión del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más”, añadió.

Con información de EFE.