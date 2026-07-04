México vs. Inglaterra: Embajada del Reino Unido pide a británicos ‘cuadrarse’ con las leyes mexicanas

¡Pórtense bien! La Embajada del Reino Unido en México emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos británicos que asistirán al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, programado para el próximo domingo 5 de julio.

La representación diplomática pidió respetar las leyes mexicanas y seguir las indicaciones de las autoridades locales, en medio del reforzamiento de los operativos de seguridad tras la muerte de cuatro aficionados durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.

“Entre las principales recomendaciones figuran respetar las leyes y costumbres mexicanas, permanecer atentos a su entorno en zonas concurridas y seguir las instrucciones de las autoridades locales para disfrutar de una estancia memorable”, aconsejó a los ciudadanos que visiten la Ciudad de México.

La Embajada recordó que la última vez que México e Inglaterra se enfrentaron fue en el Mundial de 1966, en el Estadio Wembley, en Londres. Seis décadas después, ambas selecciones volverán a encontrarse.

Además, destacó que este encuentro representa “una oportunidad extraordinaria de celebrar los profundos lazos históricos que nos unen no solo en el deporte, sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos”.

¿Por qué la advertencia de la Embajada del Reino Unido en México?

La afición inglesa es reconocida por su pasión hacia la selección nacional, pero también por los episodios de violencia que marcaron parte de su historia. Aunque este fenómeno no fue exclusivo de Inglaterra, uno de los capítulos más oscuros del futbol europeo estuvo relacionado con los hooligans.

En 1985, durante la final de la Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool, disputada en el estadio Heysel, en Bruselas, aficionados del club inglés atacaron a seguidores del equipo italiano. Los disturbios provocaron la muerte de 39 personas.

Durante la década de 1980, los enfrentamientos entre grupos de aficionados y las intervenciones policiales eran frecuentes en los estadios ingleses.

Tras la tragedia de Bruselas, la entonces primera ministra Margaret Thatcher anunció una serie de medidas para frenar la violencia entre las aficiones.

Además, la Premier League impulsó acciones para identificar a los aficionados involucrados en actos violentos. Como parte de esas medidas, los clubes instalaron sistemas de videovigilancia con circuito cerrado para fortalecer el control dentro de los estadios.

Aunque especialistas sostienen que esos grupos prácticamente desaparecieron y que la violencia disminuyó de forma considerable en los estadios ingleses, el mensaje de la Embajada del Reino Unido en México busca promover una convivencia pacífica durante el partido entre México e Inglaterra.

Hace poco más de una década, supuestos hooligans agredieron a marinos mexicanos que descansaban en una playa de Polonia. Un grupo de 300 fanáticos de futbol se enfrentó a los cadetes y dejó 17 connacionales lesionados.