Así será el operativo especial en el Ángel por partido México vs. Inglaterra para evitar aplastamientos

La SSC prepara un operativo de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia para el próximo partido del domingo.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, confirmó que no se cerrarán los accesos al Ángel de la Independencia el próximo domingo 5 de julio por el partido de México vs. Inglaterra.

Vázquez aseguró que ya se tiene un plan para evitar aplastamientos como los que ocasionaron la muerte de cuatro personas en los festejos del martes, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabaja en un operativo especial junto con el Gobierno de la Ciudad de México.

“Vamos a tomar distintas medidas para que los flujos al Ángel se corten, que sean de menor cantidad de personas. Más allá de que nosotros quisiéramos o no impedir que la gente llegue al Ángel, hay que ver bien hasta donde eso es posible”, afirmó el secretario de Seguridad de la CDMX en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Pablo Vázquez descartó que se impida el acceso al Ángel de la Independencia, pese a la tragedia del martes, con barreras físicas o algún otro tipo de operativo debido a que posiblemente ocasionaría mayor caos y riesgo para los asistentes.

¿Cómo será el operativo en el transporte público para el partido de México vs. Inglaterra?

El plan también consiste en liberar todas las vialidades cercanas al Ángel de la Independencia, con el retiro de vehículos, entre otros objetos, para que las calles queden libres para que la gente transite ante los festejos por el partido de la Selección Mexicana.

El operativo de seguridad incluye al transporte público, por lo que la SSC anunciará a los asistentes el cierre anticipado de las rutas.

“Vamos a tener a personal encausando a las personas, sobre todo en los principales puntos de acceso y de flujo hacia el Ángel hacia otros espacios. Vamos a garantizar que todos los canales de acceso al Ángel de la Independencia y de desfogue cuenten con las condiciones para un tránsito fluido”, adelantó Pablo Vázquez.

Se garantizará la mejor distribución de personas en torno al monumento para liberar los flujos de las calles para que la gente transite de la mejor manera posible, detalló el titular de la SSC.

Gobierno de la CDMX también alista operativo contra motos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que ha recibido quejas y denuncias de motos que también transportan a los asistentes a Paseo de la Reforma, por lo que prepara un plan para sumarlo al operativo.

“Vamos a hacer todo lo necesario para limitar el flujo de motos siempre que esto no signifique generar más riesgos de los que queremos prevenir, por ejemplo, no queremos un connato de bronca gigante”, explicó Pablo Vázquez.

Finalmente, el secretario de Seguridad Ciudadana llamó a realizar festejos conscientes, con cero alcohol y con seguridad para evitar atropellamientos u otro tipo de incidentes que pongan en riesgo la vida de los aficionados.

“Buscamos garantizar las condiciones de seguridad y pedimos que los festejos sean con responsabilidad y que cuando se difunda que el Ángel está lleno se busquen otros espacios”, puntualizó.