Detienen a Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, en inmediaciones del AICM; habría triangulado recursos

Gilda 'N' es ligada al caso de Agronitrogenados, por el que fue procesado su hermano Emilio Lozoya.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gilda ‘N’, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este jueves 2 de julio.

Las autoridades federales explicaron que fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Gilda ‘N’ por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras ser sorprendida y detenida cerca del AICM, la hermana de Emilio Lozoya quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió y la cual será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La hermana del expresidente de Pemex fue aprehendida este día por agentes de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

¿Cuáles son los delitos de Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, según la FGR?

Gilda ‘N’, hermana de Lozoya, estaría relacionada con el caso Agronitrogenados y presuntamente habría participado en operaciones para ocultar actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y las labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Las investigaciones de la FGR señalan que Gilda ‘N’ posiblemente fungió como prestanombres de una empresa y se convirtió en beneficiaria de la misma a través de la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya.

Según la FGR, los recursos que recibió y administró la detenida tendrían un origen ilícito, ya que derivarían de un esquema de triangulación financiera sin una justificación económica o comercial válida.

Emilio Lozoya pierde mansión valuada en 51 mdp

La FGR obtuvo la extinción de dominio de una mansión que pertenecía al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y valuada en más de 51 millones de pesos.

El inmueble habría sido adquirido, según investigaciones, con recursos de procedencia ilícita vinculados al caso de la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), operación realizada durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex.

La resolución fue posible gracias al trabajo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que promovió el recurso de apelación para concretar la recuperación del inmueble a favor del Estado mexicano.

Con información de Quadratín