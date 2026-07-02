Wall Street amanece positivo tras reporte de empleo en EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street operan con sesgo positivo, a medida que el mercado considera que la Fed no tendrá la urgencia de ajustar al alza los tipos de interés, después de que el informe de empleo reveló una menor creación de puestos de trabajo de lo que se anticipaban en Estados Unidos.

El Nasdaq es el único que se mantiene a la baja con 0.28 por ciento, en los 25 mil 962.40 enteros, mientras que los aumentos son de 0.70 por ciento, en los 52 mil 686.35 puntos para el Dow Jones, y el S&P 500 con 0.30 por ciento más, ronda en las 7 mil 504.78 unidades.

“El enfriamiento laboral quita cierta presión a la Reserva Federal que, junto con los comentarios del día de ayer del presidente del organismo, Kevin Warsh, sobre el relajamiento de las presiones inflacionarias, motiva especulaciones del mercado acerca de que la institución ya no se verá forzada a aumentar las tasas con tanta urgencia”, detallan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa se registran ganancias encabezadas por el DAX en Alemania con 2.22 por ciento, en los 25 mil 597.54 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia que sube 1.70 por ciento, con 8 mil 478.63 puntos, el FTSE 100 de Londres suma 1.66 por ciento, en las 10 mil 652.78 unidades, y el IBEX 35 de España con 1.65 por ciento más, ronda en los 19 mil 733 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.95 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 884.90 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 362.18 enteros, suma 0.83 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 67.69 dólares por barril, ya que pierde 1.34 por ciento, mientras que el Brent con 1.15 por ciento menos, cotiza en los 70.79 billetes verdes por unidad.