Banregio primer banco que se suma a la alianza de NAFIN y CAINTRA con financiamiento para pymes

El fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas continúa posicionándose como una de las prioridades estratégicas para el desarrollo económico del país. En este contexto, Banregio refrendó su compromiso con el sector empresarial al convertirse en el primer intermediario financiero en sumarse al convenio firmado entre Nacional Financiera (Nafin) y la Cámara de la la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), una iniciativa orientada a impulsar el acceso al financiamiento y el acompañamiento integral para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas.

Durante el acto protocolario, Héctor Cantú Reyes, director general de Banregio, destacó que el impulso a las pequeñas y medianas empresas ha formado parte de la esencia de la institución desde su fundación y continuará siendo uno de sus principales ejes estratégicos.

Cortesía.

“Para Banregio el desarrollo de las pymes ha sido y seguirá siendo uno de los ejes centrales de nuestra razón de ser como institución”, afirmó el directivo.

Actualmente, el 85 por ciento de la cartera de crédito de Banregio está orientada al sector empresarial, con un enfoque prioritario en las pequeñas y medianas empresas nacionales. Este segmento registra un crecimiento de 12 por ciento en el portafolio de la institución, un avance que supera el desempeño observado por el sistema bancario en su conjunto.

La institución financiera mantiene actualmente financiamiento activo para cerca de siete mil pequeñas empresas a través de créditos de hasta 10 millones de pesos. El saldo total de esta cartera supera los 15 mil 800 millones de pesos, de los cuales más de 10 mil 400 millones cuentan con algún esquema de apoyo de Nacional Financiera, fortaleciendo así el acceso al crédito para negocios con potencial de expansión y generación de empleo.

Para Banregio, el financiamiento representa únicamente una parte del proceso de crecimiento empresarial. La estrategia de la institución contempla un modelo de acompañamiento integral que incluye asesoría, capacitación y vinculación con oportunidades de negocio.

Cortesía.

“No somos un banco que solo da financiamiento; somos un socio que camina a un lado del pequeño y mediano empresario, atendiéndolo de manera integral en todas sus necesidades”, señaló Cantú Reyes.

El convenio entre Nafin y Caintra contempla mecanismos para facilitar el acceso al crédito, fortalecer cadenas productivas, ofrecer programas de capacitación y asistencia técnica, así como impulsar sectores estratégicos para el desarrollo económico nacional. Bajo este esquema, Banregio participará acercando estas herramientas a un mayor número de empresas en distintas regiones del país.

“Para Banregio nos honra ser de los primeros en sumarnos a esta estrategia nacional, con el compromiso de llevar estas herramientas al mayor número posible de pymes a lo largo del país y seguir siendo ese aliado cercano que acompaña a los empresarios en cada etapa de su crecimiento”, agregó el director general.

Con esta apuesta, Banregio busca consolidar un modelo de banca empresarial centrado en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, combinando financiamiento, capacitación y acompañamiento estratégico para ampliar las oportunidades de crecimiento y contribuir al fortalecimiento del tejido productivo mexicano, uno de los principales motores de la economía nacional.