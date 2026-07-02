Península de Yucatán ‘será un horno’: ¿Cuál será la temperatura máxima para este viernes 3 de julio?

Así estará el clima en la Península de Yucatán este viernes 3 de julio.

La Península de Yucatán se prepara para un viernes 3 de julio con condiciones de calor extremo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas elevadas en toda la región, donde se esperan cielos mayormente despejados o medio nublados. Las mínimas serán de 20°C y las máximas alcanzarán los 39.7°C, lo que marca un día sofocante para sus habitantes.

Vista aérea de la Península de Yucatán bajo el sol de verano.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, la capital del estado, se registrará una temperatura mínima de 20.7°C y una máxima de 39.7°C. Los municipios de Mérida también sentirán este calor, con valores actuales cercanos a los 30.1°C. Se prevé un día medio nublado, pero con el sol predominando durante la mayor parte de la jornada.

Por su parte, en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, las temperaturas serán ligeramente más bajas. Se esperan mínimas de 24.3°C y máximas de 31.3°C. Estas ciudades disfrutarán de un día despejado, lo que podría invitar a actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el sol.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, tendrán un viernes con mínimas de 22.7°C y 23.0°C, respectivamente. Las máximas llegarán a los 33.0°C en ambos destinos. Tulum tendrá cielo medio nublado, mientras que Playa del Carmen espera un día despejado, con viento suave de 9 km/h.

Aunque el SMN ha señalado la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en otras partes de México, la Península de Yucatán experimentará condiciones de cielo despejado o medio nublado. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades de 12 km/h en Mérida y 11 km/h en Cancún y Chetumal. La atención principal se centra en el calor.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 3 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Sábado 4 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán indica que el calor seguirá siendo la constante. Las temperaturas máximas superarán los 40°C en algunas zonas, con mínimas que no bajarán de los 20°C. Se pronostican cielos despejados o poco nubosos, lo que significa que el sol será el protagonista de estos días.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán y Quintana Roo?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a los residentes y visitantes de la Península de Yucatán tomar precauciones. Es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

También se sugiere usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, además de sombreros o gorras para proteger la cabeza. Aplicar protector solar de manera regular es importante para cuidar la piel. Es recomendable limitar las actividades físicas al aire libre a las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando el sol es menos intenso.

Fuente: CONAGUA.

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