España vs. Austria: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de 16avos del Mundial 2026?

El ganador del partido de hoy entre España y Austria avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia. (Foto: EFE/ Pexels/ Imagen generada con IA Gemini)

La penúltima jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este jueves con uno de los encuentros más atractivos de la ronda. España enfrenta a Austria con el objetivo de asegurar un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo y poner fin a una larga racha sin victorias en fases de eliminación directa.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente busca superar una instancia que se le ha complicado desde que conquistó el título mundial en Sudáfrica 2010: luego de esa victoria España no ha logrado ganar una eliminatoria en la Copa del Mundo, por lo que intentará cambiar esa historia.

El vencedor de este compromiso enfrentará al equipo que avance del partido entre Portugal y Croacia, un encuentro programado para este jueves a las 17:00 horas.

Lamine Yamal (c) de España participa en un entrenamiento, previo al próximo partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Austria, este miércoles en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr (Lavandeira Jr/EFE)

España vs. Austria HOY: ¿A qué hora ver el partido del Mundial 2026?

España y Austria disputan su compromiso de dieciseisavos de final este jueves en el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. El partido definirá a uno de los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Fecha : Jueves 2 de julio de 2026.

: Jueves 2 de julio de 2026. Horario : 13:00 horas (tiempo del centro de México).

: 13:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos.

Previo al silbatazo inicial, el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, aseguró que su equipo confía en sus posibilidades, aunque reconoció la dificultad que representa enfrentar a una de las selecciones favoritas del torneo.

“Haremos nuestro mejor esfuerzo para vencer a España, pero debemos traspasar nuestros límites. Todo depende de la situación pero sí tenemos el potencial de lograrlo, no me cabe duda”, comentó el director técnico de Austria.

¿Dónde ver el partido de España vs. Austria EN VIVO?

El partido de España y Austria podrá seguirse tanto por televisión abierta como mediante plataformas de streaming para el público en México.

Canal 5

TUDN

TV Azteca

ViX

Además, en El Financiero Deportes encontrarás las actualizaciones más importantes del encuentro y todo lo que ocurra alrededor del partido.

¿Cómo llegan España y Austria al partido de 16avos de final?

España inicia la fase de eliminación directa después de completar una primera ronda en la que destacó por su solidez defensiva. El equipo no recibió goles durante la fase de grupos y comparte ese registro con la Selección Nacional.

Para este compromiso, Luis de la Fuente no contará con Nico Williams ni con Yeremy Pino debido a lesiones, mientras que Dani Olmo apunta como la principal novedad en el once inicial. La selección española también deposita buena parte de sus expectativas en Lamine Yamal, quien volverá a aparecer desde el inicio, acompañado por Álex Baena y Mikel Oyarzabal en ataque.

Austria, por su parte, aseguró su clasificación luego de avanzar como segundo después del empate frente a Argelia, gracias al gol de Sasa Kalajdzzic en el minuto 96. En la fase de grupos del Mundial 2026 venció a Jordania y perdió frente a Argentina, antes del triunfo con el que avanzó a 16avos.

Para este compromiso, el conjunto austriaco no contará con Phillipp Mwene por lesión. Aun así, Rangnick aseguró que su equipo confía en competir de igual a igual frente a España: “Tenemos que tener un desempeño superior a España. Aunque no hemos demostrado el 100 % de nuestro potencial, estamos conscientes del rival que vamos a batir. Tenemos que ir con la confianza de que podemos ganar”.

Lamine Yamal de España participa en un entrenamiento, previo al próximo partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Austria, este miércoles en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr (Lavandeira Jr/EFE)

El entrenador también destacó la calidad de Lamine Yamal y anticipó que intentarán reducir su influencia durante el partido: “Es uno de los jugadores que vamos a ver muy de cerca. Mañana no le vamos a dar muy pocas posibilidades”.

Por su parte, David Alaba aseguró que Austria conoce la dificultad del reto, aunque confía en competir al máximo nivel: “España tiene enormes cualidades y técnicamente juegan muy buen fútbol. Tienen jugadores a nivel individual que marcan la diferencia. Les hemos analizado y queremos aprovechar nuestras fortalezas adaptando nuestro juego”.

Posibles alineaciones de España y Austria para el partido de 16avos del Mundial 2026

España : Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente. Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Con información de EFE.