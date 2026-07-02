‘Boom’ exportador de México, en riesgo por revisiones anuales al T-MEC: ¿Por qué?

México y EU iniciarán la revisión del T-MEC el próximo 20 de julio con una reunión entre Marcelo Ebrard y Jamieson Greer, representante comercial americano.

Durante años, el argumento de México para atraer inversionistas se basó en una promesa sencilla: “Contruye aquí, vende en Estados Unidos”.

La decisión de Donald Trump de someter el T-MEC a revisiones anuales hace que esa propuesta sea mucho menos segura, lo que amenaza con profundizar la caída de la inversión que ya lastra a la segunda mayor economía de América Latina.

La medida, anunciada el 1 de julio por el principal responsable de Comercio de Trump, plantea la posibilidad de que las empresas deban reevaluar cada año sus planes en México en función de las cambiantes exigencias de EU en materia de aranceles, contenido regional y normas de origen.

Esto añade un nuevo nivel de riesgo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que necesita capital privado para reactivar el crecimiento estancado y mantener los programas sociales que contribuyeron a que su Morena obtuviera otra victoria electoral aplastante.

México y su excesiva (y peligrosa) dependencia de EU

México es el país que más tiene en juego, ya que su economía se ha construido en torno al acceso al mercado estadounidense. Aproximadamente 80 por ciento de sus exportaciones se dirige al norte, lo que deja especialmente expuestos a fabricantes, automotrices y proveedores ante cualquier proceso que mantenga las relaciones comerciales con Washington en un estado de incertidumbre permanente.

“México es el país más vulnerable a las perturbaciones comerciales”, afirmó Diego Marroquín Bitar, investigador especializado en comercio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

Las exportaciones representaron alrededor del 40 por ciento del PIB de México, frente a aproximadamente 31 por ciento del PIB de Canadá, según datos del Banco Mundial. En contraste, las exportaciones de EE.UU. representaron solo 11 por ciento de su PIB.

Si bien la decisión de EU de establecer revisiones anuales no modifica de inmediato las reglas del comercio transfronterizo en América del Norte, las negociaciones en curso del T-MEC probablemente darán lugar a mayores exigencias de contenido regional o incluso a un umbral mínimo de contenido estadounidense en algunos sectores, señaló Marroquín.

Inversiones que nunca llegarán: El riesgo de las revisiones anuales del T-MEC

Esto significa que es probable que las empresas sigan retrasando sus planes de expansión o desvíen sus inversiones hacia otros destinos. “El daño se manifestaría menos como un descenso repentino que como una ausencia”, señaló. “Inversiones que nunca llegan, cadenas de suministro que se establecen en otros lugares y un sistema de coproducción que poco a poco deja de funcionar como un todo”.

El director ejecutivo de un importante fabricante de automóviles, que habló bajo condición de anonimato para referirse a una estrategia interna delicada, señaló que la empresa ya venía postergando decisiones de inversión a medida que se prolongaban las dudas sobre el futuro del T-MEC. La compañía se muestra reacia a invertir más en la modernización de maquinaria y otras tecnologías sin una mayor claridad, ya que casi todas sus ventas de vehículos tienen como destino EU, explicó el ejecutivo.

Más allá del impacto económico, la creciente incertidumbre entre los inversionistas también podría socavar uno de los pilares de la agenda política de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum llegó al poder con la promesa de mantener los generosos programas del Bienestar para aliviar la pobreza, que se ampliaron considerablemente durante el mandato de su predecesor Andrés Manuel López Obrador.

Aunque AMLO logró cerrar el T-MEC junto con Trump y el entonces primer ministro canadiense Justin Trudeau, también impulsó un gasto social que crece mucho más rápido que la economía en su conjunto. Aunque Sheinbaum insistió que no le preocupa lo que pueda ocurrir con la economía mexicana, su plan para impulsar el crecimiento, basado en gran medida en atraer inversión privada, todavía no ha dado resultados significativos.

La inversión fija en México, un indicador del gasto en capacidad productiva, cayó más de 3 por ciento en marzo respecto del mismo mes del año anterior, con lo que acumuló 19 meses consecutivos de contracción, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La inversión privada retrocedió casi 5 por ciento en el mismo período, lo que refleja cómo las empresas están retrasando o archivando proyectos.

La caída de la inversión en México ha golpeado precisamente el gasto en maquinaria, construcción y equipamiento, necesario para convertir el otrora omnipresente entusiasmo por el nearshoring en fábricas generadoras de empleo y exportaciones de mayor valor agregado.

Aunque algunos analistas siguen considerando que México puede beneficiarse de su cercanía geográfica y de su acceso preferencial al mercado estadounidense, las expectativas se han enfriado considerablemente.