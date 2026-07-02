México consolida su posición como destino estratégico de inversión en América Latina

México se posiciona hoy como un destino estratégico de inversión en América Latina y el mundo. La confluencia del Plan México, la reactivación del Fondo de Fondos, las ventajas competitivas derivadas del nearshoring y un pipeline transaccional robusto configuran un momento histórico para el ecosistema de M&A en el país. Para los actores del mercado —desde fondos de capital privado y corporativos multinacionales hasta emprendedores e inversionistas ángeles—, la oportunidad es clara, aunque la ejecución exitosa dependerá de contar con asesoría legal corporativa experta que permita navegar la complejidad regulatoria, optimizar estructuras de transacción y gestionar riesgos en un entorno dinámico.

Tendencias de inversión y transacciones: sectores líderes y actores clave

El sector de energía, minería y utilities (EMU) lideró en América Latina con US$42.6 mil millones (+25%), mientras que tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) fue el sector más activo por volumen con 278 transacciones. En México, las operaciones emblemáticas de 2025 incluyeron la adquisición por GE Vernova del 50% de Prolec por US$5.3 mil millones (sector de redes eléctricas), la compra de Iberdrola México por Cox ABG en US$4.2 mil millones (energía renovable) y la venta del 25% de Citibanamex por US$2.28 mil millones. A nivel regional, la adquisición por Heineken N.V. de los negocios de bebidas y retail de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) por US$3,643 millones —incluyendo el 100% de Fifco Mexico SA de CV— se ubicó como la tercera mayor transacción del año en América Latina, impulsando al sector de consumo y ocio a registrar el mayor incremento anual de valor entre todos los sectores (+64%).

El capital privado (private equity) registró un crecimiento excepcional de 106% en la región, alcanzando US$19.8 mil millones en 189 operaciones, con siete de las diez mayores transacciones lideradas por fondos extrarregionales. Datos de PwC México confirman la tendencia: 134 transacciones completadas en el país por un valor de US$16.5 mil millones, con mayor protagonismo de los sectores de consumo y servicios financieros.

El fenómeno del nearshoring continúa redefiniendo el panorama. El subsector inmobiliario creció 26%, impulsado por la demanda de infraestructura digital y centros logísticos. México sustituye parcialmente a China en importaciones de computadoras y electrónicos, con 477 parques industriales en operación y más de 100 en construcción.

Un ejemplo elocuente de esta dinámica es la adquisición de FIFCO por Heineken. En nuestra experiencia asesorando la parte mexicana, la operación demandó un due diligence riguroso , además de una coordinación multijurisdiccional —con cierres simultáneos en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y México— que puso a prueba la capacidad de ejecución de todos los actores involucrados. La transacción confirma tanto el atractivo del sector consumo en la región como el papel central de México en las estrategias de expansión de las grandes multinacionales.

Desde la perspectiva legal, operaciones de esta envergadura exigen procesos de due diligence robustos y mecanismos que aseguren la certeza del cierre. El uso creciente de seguros de representaciones y garantías (R&W insurance) y coberturas fiscales se ha consolidado como herramienta estándar para cerrar brechas de valuación y acelerar las transacciones transfronterizas.

El Plan México: certeza jurídica y aceleración de la inversión

Presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de mayo de 2026, el Plan México constituye el paquete más ambicioso de política industrial y de inversión de la presente administración. Mediante una serie de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el programa establece la Autorización Inmediata de Inversiones, una Ventanilla Única de Comercio Exterior y la simplificación de trámites ante Cofepris y en materia de cumplimiento fiscal. El decreto central prevé un trámite digital único con resolución en un máximo de 30 días hábiles para proyectos elegibles.

El plan contempla un portafolio de inversión mixta de 277 mil millones de dólares (5.6 billones de pesos) en ocho sectores estratégicos, con energía concentrando el 54% de los recursos, seguido por trenes (16%) y carreteras (14%). Los proyectos elegibles abarcan Polos del Bienestar, inversiones mínimas de 2,000 millones de pesos o sectores estratégicos como electrónica, semiconductores, automotriz, farmacéutico y químico. En materia energética, se autorizarán de inmediato 5,000 MW privados renovables, con un concurso adicional para 11,000 MW mixtos, con la meta de elevar la generación renovable del 24% al 38% del total nacional.

Para los especialistas en M&A corporativo, el Plan México representa un catalizador significativo. La simplificación regulatoria y la certeza jurídica que ofrece reducen los costos de transacción y los tiempos de cierre, en tanto que las estructuras de inversión mixta (public-private partnerships) abren nuevas oportunidades para fondos de capital privado e inversionistas institucionales. No obstante, los abogados transaccionales subrayan la necesidad de un due diligence robusto que contemple la navegación del marco regulatorio en energía y telecomunicaciones, así como la gestión de riesgos por volatilidad cambiaria y la incertidumbre en torno al T-MEC y la política arancelaria estadounidense.

Los resultados ya son tangibles: la Inversión Extranjera Directa alcanzó en 2025 la cifra histórica de 40,871 millones de dólares, y las estimaciones para 2026 apuntan a 48,000 millones de dólares. Cox ABG, al adquirir Iberdrola México, citó expresamente el Plan México como incentivo para su inversión en el sector energético.