Juan Gabriel vs. Freddy Mercury: Los memes que desató el anuncio del partidazo México vs. Inglaterra

México se enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, luego de que el equipo de ‘Los Tres Leones’ luego de su victoria 2-1 ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos y selló su boleto para enfrentar al Tricolor en uno de los partidos más esperados de la siguiente ronda.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar al duelo de los octavos y los aficionados comenzaron a compartir memes sobre el enfrentamiento entre ambas selecciones. Uno de los más populares hace referencia al famoso cántico de la afición inglesa, el “Noah Noah” de Juan Gabriel, que ahora se medirá al tradicional “Eooo” de Freddie Mercury.

Aquí puedes ver los mejores memes del México vs. Inglaterra, que se difundieron para calentar los ánimos.

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO el México vs. Inglaterra?

Los aficionados podrán seguir el partido entre México e Inglaterra a través de la señal de televisión abierta y de diferentes sitios de transmisión digital. Las opciones son las siguientes:

Azteca 7

App y sitio web de TV Azteca

Canal 5

TUDN

Vix Premium

En caso de no contar con acceso a ninguna de las anteriores, tienes la opción de seguirlo en tiempo real en El Financiero.

Asimismo, puedes acudir a un FIFA Fan Fest (CDMX, Monterrey, Guadalajara) o a una de las pantallas gigantes que se instalaron en los alrededores del Zócalo, a lo largo de Avenida Paseo de la Reforma o en el Monumento a la Revolución.

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

Harry Kane elogia a México previo al duelo de octavos de final

Más allá de las bromas en redes sociales, la Selección de Inglaterra saben que enfrentar al Tricolor será una prueba de alto nivel. Así lo dejó claro el capitán y máximo goleador histórico de los Tres Leones, Harry Kane, quien reconoció el buen momento que atraviesa el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

“México en su país es tan grande como lo puede ser dentro de la Copa del Mundo, el ambiente será increíble, pero difícil, por muchas razones diferentes, pero en última instancia esto pasa si quieres ser campeón, debes pasar por cosas difíciles y contra muy buenos equipos”.

El delantero del Bayern Múnich aseguró que, tras conseguir la clasificación ante el Congo, el equipo cambiará rápidamente el enfoque para preparar el compromiso frente al combinado mexicano.

“Pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México, en México, qué juego tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”.

Kane también pidió disfrutar el pase a la siguiente ronda antes de concentrarse por completo en el siguiente desafío.

“Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria”.

Con información de EFE