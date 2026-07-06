Productividad con escepticismo, la nueva regla del juego empresarial

Sabiendo lo que hoy sabes y entendiendo lo que hoy entiendes, ¿qué hubieras hecho distinto en la primera mitad del 2026?

El estancamiento de facto de la economía del país, la permanencia del T-MEC y el incremento de la recaudación fiscal han sido los tres ejes que dominaron la actuación del gobierno en este periodo. Las primeras dos no logran resolverse, pero son ya incertidumbres digeridas. La tercera avanza con desgaste creciente y carga mayor para los gobernados.

Y entre que el mundo le termina de dar forma a la nueva manera de hacer comercio global y el Gobierno de México encuentra la fórmula para hacer crecer el PIB sostenidamente desde su visión distributiva con gasto gubernamental creciente e inversión pública marginal, las empresas deben mantener su rueda moviéndose al ritmo de su potencial o, por lo menos, de su tamaño mínimo viable.

¿Qué fenómenos están influyendo cada conversación un día sí y otro también en los espacios de dirección? Aquí tres para la reflexión directiva:

1) Ya no es la A.I. en abstracto, es aquello que impacta tu productividad.- La tecnología siempre ha sido un habilitador que tiende a la convergencia. Produce efectos agregados positivos para mercados específicos, pero no termina siendo un diferenciador de la competitividad de un negocio si está disponible para todos.

Por ello, las empresas tenemos el reto de discernir relativamente rápido entre las distintas inteligencias artificiales disponibles para decidir qué implementar con real impacto en la competitividad estructural del negocio. Si sólo iguala capacidades, se vivirá un nuevo estándar productivo, pero no una nueva forma de mantenerse diferenciado.

2) Hay costos de producción mayores que llegaron para quedarse.- Y es que una cosa es un incremento temporal del costo de los energéticos por un fenómeno coyuntural global y otra que los fundamentales de la energía en tu región del mundo estén cambiando para ingresar a una nueva curva de costos estructurales.

En el mundo laboral, el crecimiento marginal progresivo de múltiples componentes del costo total de la mano de obra en México tiene un efecto agregado que no sólo ha contenido la oferta laboral formal, sino que ha obligado ya a trasladar de diferente forma esa nueva realidad de costos a los entregables al mercado. No hay margen de absorción.

3) Ver que realmente se haga es la nueva regla silenciosa.- Si había en las estructuras de gobierno quien gozara de niveles de credibilidad a la pura intención de hacer, ya consumieron ese bono de confianza. Hoy las intenciones se escuchan con respeto a la autoridad, pero no detonan nuevos proyectos.

Nunca en mi vida productiva había visto tal nivel de escepticismo a las palabras de un gobernante, un líder político o una autoridad regulatoria. Se dialoga mejor este sexenio, pero se cree menos en su capacidad de realización. Una realidad de la que se habla en voz muy baja.

Lo que se vendrá terminado el Mundial de Soccer en la región es de pronóstico reservado. Un sector privado que interactúa pero que no confía. Un gobierno que dice mucho pero que resuelve poco. Un sector social que puede más pero que no es visto como coadyuvante del desarrollo. Una economía que podría crecer mejor pero que tiene inhibidos sus motores internos esenciales. Y, lo más delicado, protagonistas que cada vez se acostumbran más a un menor estándar de exigencia y competitividad.

Siempre he sido partidario de aislar el ruido y el pesimismo de la lectura objetiva y la búsqueda de oportunidades en entornos cambiantes. Soy un creyente de que la economía de nuestro país goza de una profundidad y variedad que permite que cuando a algunos se les atora algo a otros se les abre una nueva ventana.

Y en esa realidad, sabiendo lo que ya sabemos y entendiendo lo que ya entendemos, cada empresa deberá ajustar sus velas y redefinir su nivel de confort. Lo que no podemos esperar es que el entorno sea distinto para mejor cuando todo lo demás regresará a su anterior estado de más o menos.