Delfina Gómez invierte en infraestructura para almacenar agua en Texcoco; beneficia a productores de flor

Para fortalecer la producción agrícola y reducir los efectos de la sequía, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la geomembrana de la olla de captación de agua “Tláloc”, infraestructura que permitirá almacenar más de 50 millones de litros de agua, volumen equivalente a 20 albercas olímpicas, en beneficio de 150 productoras y productores florícolas de la comunidad de Santa María Nativitas.

“El agua representa más que un recurso natural; es sustento, desarrollo y bienestar para nuestras comunidades. El agua enriquece la tierra, hace crecer la cosecha, los alimentos y las flores, por ello el hacerles entrega de esta olla de captación de agua tiene un enorme valor para las familias de Santa María Nativitas, una comunidad muy importante para la producción de flores”, aseveró la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Esta iniciativa que forma parte del programa Transformando el Campo y del “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se efectuó con inversión bipartita entre el gobierno mexiquense y el Ayuntamiento.

Asimismo, se complementa con la construcción de 23 ollas de captación en la zona, con lo que la infraestructura hidráulica alcanzará una capacidad de 204 mil metros cúbicos de almacenamiento, lo que mejora la disponibilidad del vital líquido para la producción agrícola y la capacidad de respuesta del sector ante los periodos de estiaje.

Además, tiene una superficie de 18 mil 219 metros cuadrados, cubierta con geomembrana, lámina plástica sintética, flexible y altamente impermeable, diseñada para controlar y prevenir filtraciones de líquidos.

También, se realizaron trabajos de desazolve, ensanchamiento y la construcción de un cerco perimetral de 606 metros lineales para brindar mayor seguridad a la población y a los seres sintientes.

“Qué es lo que nos toca, el seguir fortaleciendo nuestro campo. Yo sí hago un reconocimiento especial a nuestros campesinos y campesinas porque, siempre lo he dicho, son la base fundamental de nuestra sociedad y algo que nos enseñan es ese amor a la tierra”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdéz, informó que durante 2024 y 2025 el Gobierno del Estado ha destinado 5 millones de pesos para fortalecer tres unidades de riego en esta región, en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de ampliar la disponibilidad de agua para las actividades productivas.

En el evento estuvieron presentes Higinio Martínez Miranda, Senador de la República; y Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco.