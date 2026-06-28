¿Quién es Omar López Campos, el suplente de Enrique Inzunza que busca ser gobernador de Sinaloa?

“Este no es un momento para las diferencias, sino para fortalecer el proyecto”, así fue como Omar López Campos, suplente del senador Enrique Inzunza, se apuntó en el proceso interno de Morena para ser el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa.

Arquitecto y abogado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Omar Alejandro López Campos es un funcionario que lleva más de 13 años en el servicio público, y que además de ser el suplente de Inzunza fue, hasta este fin de semana, secretario de Bienestar en el gobierno de Rubén Rocha.

Para el proceso interno de Morena, Omar López Campos recorrerá las calles y colonias de Sinaloa, a fin de escuchar a la gente y posicionarse como el principal aspirante de la 4T para ser gobernador de la entidad.

Omar López Campos: Trayectoria del morenista que busca gobernar Sinaloa

Luego de terminar la licenciatura en Arquitectura, Omar López Campos trabajó como coordinador de proyectos en Casas ICI, esto de 2011 a 2012.

Un año después entró al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como jefe de departamento, para que en mayo de 2015 fuera nombrado jefe de servicios, cargo en el que se mantuvo hasta 2017.

En 2018 entró al Congreso de Sinaloa como jefe del Departamento de Compras, y ahí se mantuvo durante toda la legislatura hasta el 2021, cuando comenzó el gobierno de Rubén Rocha.

Para la administración de Sinaloa trabajó como subsecretario de Normatividad e Información Registral de 2021 a 2022, para luego convertirse en delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa de 2022 hasta el año pasado.

En 2025 terminó su licenciatura en Derecho, y fue nombrado secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa.

Ahora, menos de un año después de asumir la Secretaría de Bienestar local, Omar López Campos se prepara para buscar la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027.

El funcionario es hijo de Eligio López Portillo, quien acaba de asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y que sería cercano a Rubén Rocha.

La aspiración del senador suplente Omar López Campos ocurre mientras Estados Unidos acusa públicamente a 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con Los Chapitos, incluidos Rubén Rocha y Enrique Inzunza.

Sin embargo, el funcionario se dijo entusiasmado por llevar el proceso, y está seguro que todos los aspirantes de la 4T saben que trabajan por el objetivo de mantener al Morena y aliados en el poder.