‘Es una campaña’: Ariadna Montiel rechaza publicación de NYT sobre informantes de Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que pese a la campaña mediática en contra de su movimiento existe un gran entusiasmo por representar a Morena para las elecciones de 2027.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, rechazó la publicación de The New York Times sobre una presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos para delatar a políticos con vínculos con el narcotráfico.

“Es lo mismo que han venido diciendo durante varios meses. Es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra presidenta cuando fue candidata, y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, explicó Montiel ante una pregunta de medios de comunicación.

El 27 de junio, The New York Times publicó que funcionarios de Morena, entre los que se encontrarían legisladores y gobernadores, estarían siendo informantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque el diario no reveló ningún nombre de los presuntos colaboradores.

El medio estadounidense indicó que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados en Estados Unidos por presunta corrupción, una información publicada por Los Ángeles Times el 3 de junio.

Durazo rechazó la información en una carta dirigida al principal editor del NYT, Arthur Sulzberger, pues aseguró que no cuenta con información oficial y la publicación es “altamente especulativa”.

“Ante ello, reiteramos la postura de nuestro movimiento que respalda a la de nuestra presidenta: nosotros no somos cómplices de nadie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”, añadió la líder morenista.

‘Hay entusiasmo por representar a Morena’: Montiel

La dirigente nacional de Morena aseguró que, contrario a la “campaña” contra el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), existe un gran entusiasmo por participar en el proceso interno de Morena rumbo a 2027.

“Vemos hoy o estos días como hay un gran entusiasmo por representar a Morena en todos los estados que han sido convocados para este registro de aspirantes y contrasta con toda esta narrativa mediática que busca desacreditar a nuestro movimiento, pero ante ello tenemos resultados para el pueblo, resultados para la gente, para su bienestar”, subrayó Ariadna Montiel.

Al cierre del proceso se registraron 277 solicitudes de aspiorantes a coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación (4T), de las cuales 123 fueron presenciales y 154 en línea, correspondientes a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras la revisión de las solicitudes los aspirantes se seleccionarán por la militancia del partido mediante una encuesta y obtener el cargo político que asegura la eventual candidatura para un cargo de elección popular.

Las amenazas de EU con perseguir a narcopolíticos

Luego de revelarse la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y nueve funcionarios y exfuncionarios más del estado, la administración Trump continúa presionando a México para perseguir a presuntos narcopolíticos.

Una de las amenazas más recientes fue la de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés), Sara Carter, quien expresó que EU atacará a cualquier país de la región quien no coopere con la administración Trump.

“Atacamos a gente en Sinaloa, todos los funcionarios que son parte del clan de Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y Los Mayitos, toda la operación de ‘El Chapo’ (...) lo hemos podido hacer gracias a que el gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”, explicó en una entrevista con el presentador Jan Jekielek, en el programa American Thought Leaders.