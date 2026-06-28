Alfonso Durazo niega ser investigado por EU y pide a NYT que aclare que no cuenta con información oficial

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó las afirmaciones de la nota del The New York Times sobre ser objetivo de una investigación por parte de Estados Unidos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó en una carta dirigida a The New York Times que sea objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y pidió que el medio aclare que no cuenta con información oficial al respecto.

“La decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo. Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, explicó el político morenista.

El 27 de junio, The New York Times afirmó que funcionarios de Morena colaboraban con el gobierno de Estados Unidos para aportar información sobre supuestos vínculos con el crimen organizado de otros miembros del partido.

El diario estadounidense sostuvo que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados en Estados Unidos por presunta corrupción.

En su carta, Durazo recuerda que también fue señalado por el diario Los Angeles Times como objeto de una investigación de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la supuesta revocación de su visa.

“Es una nota más, sin fuentes, como muchas otras”, declaró sobre aquella publicación, de la que aseguró que se nutre el reportaje de NYT.

“Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas. Publicarla como un hecho sin ese respaldo compromete más la reputación de su medio que la mía, aunque, como diría atinadamente el expresidente López Obrador, ‘la mentira, cuando no mancha, tizna’”, apuntó el político sonorense en su carta dirigida a Arthur Sulzberger, editor principal de NYT.

Durazo sostuvo que rectificar una publicación que “carece de sustento verificable” no constituye una concesión editorial, sino una obligación ética “inherente al ejercicio responsable del periodismo”.

En consecuencia, solicitamos que The New York Times “aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna”, pidió Durazo.

El gobernador pidió al diario que le de a su carta una “relevancia razonablemente equiparable a la publicación que originó el agravio”.

“Esta medida no pretende restringir la libertad de prensa, sino restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por una imputación pública que no tiene sustento verificable”, concluyó.

NYT acusa a funcionarios de Morena de colaborar con EU

De acuerdo con The New York Times, existe una lista de presuntos informantes, entre gobernadores y legisladores de Morena, aunque el medio no reveló ningún nombre.

Según la publicación, ellos aportarían información sobre otros políticos de su partido.

El diario estadounidense sustentó la información en declaraciones de “ocho personas que participaron en conversaciones”, quienes aceptaron revelar lo que saben sobre los acercamientos entre autoridades de Estados Unidos y morenistas bajo condición de anonimato.

“Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos”, se lee en el texto del NYT.

La nota también menciona el caso de Marina del Pilar, quien recientemente reconoció gestiones para intentar recuperar su visa mediante un exfiscal estadounidense, aunque negó que existieran “acuerdos en lo oscurito” con autoridades de ese país.

-Con información de EFE.