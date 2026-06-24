DEA pone al Cártel de Sinaloa y el CJNG como objetivos prioritarios vs. fentanilo: ‘Buscamos terroristas’

Terry Cole, director de la DEA destacó que se han incautado más de 470 millones de dosis letales de fentanilo.

La DEA puso al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como sus objetivos prioritarios en la lucha contra el fentanilo.

Terry Cole, director de la DEA, aseguró que los cárteles mexicanos son la prioridad número uno, ya que “han destrozado familias, devastado comunidades y supuesto un desafío para las fuerzas del orden en todos los niveles”.

Agregó que los estadounidenses esperan que la DEA elimine dicha amenaza, “y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

El funcionario reiteró la misión de la DEA en medio de la crisis de fentanilo, así como a los estadounidenes que han perdido la vida “a manos de los cárteles”, por lo que la organización está preparada para luchar contra los grupos criminales.

DEA aseguró 14 mil kilos de fentanilo desde que comenzó el gobierno de Donald Trump

Terry Cole declaró que, en la actual administración de Donald Trump, se han decomisado 14 mil kilos de fentanilo, así como 62 millones de pastillas de la droga sintética.

El resultado es de 478 millones de “dosis letales de fentanilo”, de acuerdo con el director de la DEA.

La coordinación con el Gabinete de Trump es lo que ha permitido que la DEA aborde esta crisis desde todo ángulo posible.

Aseguró que la agencia nunca había estado más centrada y dedicada en atender la crisis de fentanilo.

“En todo el mundo, la DEA está desplegando todo el peso de su organización global en esta lucha. Estamos buscando a los terroristas extranjeros responsables. Esto incluye a todos y cada uno de los distribuidores, facilitadores, y todas las personas que se benefician de este veneno”, declaró.

Terry Cole recordó su paso como agente en Colombia, Afganistán y México, además de que está trabajando por una “América libre de fentanilo”, nombre de su campaña contra los opioides.

Esta frase no es un eslogan, según él, sino una promesa a los estadounidenses de que “estamos respondiendo con urgencia”.

“Vamos a todo gas y sin frenos”, reiteró el director de la DEA.