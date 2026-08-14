Vagón del Metro se descarrila en talleres de Ticomán: Convoy se accidentó antes de entrar a la Línea 3

¿Qué pasó en Ticomán? Vagón del Metro se descarrila antes de llegar a la Línea 3. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Un vagón del Metro se descarriló en las vías de prueba de los talleres de Ticomán, cerca de la estación Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, este viernes 14 de agosto.

El convoy estaba listo para iniciar operaciones en la Línea 3 cuando ocurrió el incidente, de acuerdo con el reporte preliminar de N+. En ese momento no había pasajeros en el tren.

Hasta el momento no existe confirmación sobre personas lesionadas. Personal de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Bomberos y otras dependencias acudió al lugar para determinar qué provocó el descarrilamiento.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no emitió un posicionamiento sobre el incidente.

¿Cuándo iniciará la remodelación de la Línea 3 del Metro?

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México se prepara para una de sus transformaciones más profundas. El gobierno capitalino proyecta una intervención integral enfocada en garantizar la seguridad de los usuarios.

La principal novedad para quienes utilizan este servicio todos los días es que las obras mayores y los cierres de estaciones comenzarán hasta 2027.

Las autoridades apuestan por un esquema de trabajo que busca reducir el impacto en la movilidad urbana.

Para lo que resta de este año, el plan gubernamental contempla avanzar en los procesos de licitación de la obra, así como en trabajos para la construcción de talleres, herramientas y mejoras en la zona de andenes de las estaciones.

Para evitar cierres masivos que afecten de forma grave a la ciudadanía, se optará por un esquema de cierres de estaciones por horarios, de preferencia durante el turno nocturno, y los fines de semana, cuando disminuye el flujo de usuarios.

La Línea 3 registra constantes reportes por deficiencias en su infraestructura. El sistema de transporte registra múltiples fallas por lluvias en la capital, cortocircuitos en el sistema eléctrico y presencia de objetos en las vías. A esto se suman retrasos en la circulación de trenes, inundaciones en la estación Indios Verdes y escaleras eléctricas fuera de servicio.

Los cinco pilares de los cambios en la Línea 3 del Metro

El plan de modernización del gobierno de la Ciudad de México se estructurará bajo cinco aspectos clave: