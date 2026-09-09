Sheinbaum quiere cambiar las reglas en las aduanas: Esto es lo que propone

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Aduanera vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Aduanera vigente.

¿Qué propone Sheinbaum con la reforma a la Ley Aduanera?

La propuesta indica que es para “establecer un marco de medidas para prevenir y combatir la práctica de subvaluación, ya que, además de afectar la recaudación tributaria al erosionar la base gravable del impuesto general de importación, afecta el desempeño de la industria nacional, propiciando la pérdida de empleos, lo que se traduce en un bajo nivel de inversión y fomenta el crecimiento de la economía informal”.

El cambio central se refiere a cambios en su artículo 177, fracción XII, para “reducir del 50% al 20% el umbral de diferencia de valor en la presunción de infracción aplicable a las mercancías introducidas bajo regímenes aduaneros que permiten la determinación de contribuciones sin su pago”.

Expone que “suprimir el umbral del 50 por ciento permitirá transitar hacia un modelo de control aduanero sustentado en parámetros objetivos de riesgo, el ejercicio oportuno de facultades de comprobación y la aplicación de los métodos legales de valoración”.

Con ello se fortalece la “capacidad institucional para detectar y combatir posibles prácticas de subvaluación, salvaguardar el interés fiscal y preservar condiciones equitativas de competencia, sin menoscabo de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso”.

¿Cuándo podrán embargar mercancías en las aduanas?

También argumenta, en su Exposición de Motivos, que las modificaciones son para “permitir que tratándose de mercancías que no se encuentra sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda, cuando el reconocimiento aduanero o con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación legalmente conferidas a la autoridad aduanera, se identifiquen elementos objetivos que permitan advertir una posible irregularidad en el valor declarado y, previo análisis realizado conforme a las reglas de valoración previstas en la Ley Aduanera, dicha autoridad proceda a realizar el embargo precautorio de las mercancías en los términos legalmente procedentes, a fin de salvaguardar el interés fiscal”.

La presidenta envió también otras dos iniciativas que se refieren a la expedición de nuevas leyes: la General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, y la de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Desde sus redes sociales, el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que “con responsabilidad las analizaremos y daremos el trámite legislativo correspondiente”.