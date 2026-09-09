Wall Street abre negativo ante tensiones en Medio Oriente: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable arrancan la jornada con variaciones negativas al tiempo que se siguen acentuando las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El Dow Jones encabeza los retrocesos con 0.72 por ciento, en los 52 mil 406.49 enteros, seguido por el Nasdaq que pierde 0.51 por ciento, en los 26 mil 279.46 enteros, mientras que el S&P 500 baja 0.28 por ciento a 7 mil 652.67 unidades.

“El sentimiento de mercado se mantendrá deprimido ante el incremento de hostilidades entre EU e Irán, luego de informarse el lanzamiento de misiles entre ambos bandos y avivando las preocupaciones sobre el suministro energético a través del Estrecho de Ormuz”, destacaron analistas de Grupo financiero Ve por Más.

Por su parte, las variaciones negativas del lado de Europa son de 1.99 por ciento para el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 152.25 enteros, seguido por el DAX en Alemania que cede 1.76 por ciento, en los 25 mil 550.06 puntos, el IBEX 35 de España cae 1.72 por ciento, en las 19 mil 650.90 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 1.42 por ciento menos, ronda en los 10 mil 6658.40 enteros.

Del mismo modo, el mercado local abre con aumentos de 0.07 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 65 mil 113.0 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 0.13 por ciento, en un nivel de mil 320.08 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan incrementos de 3.47 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 96.20 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 101.09 billetes verdes por unidad, suma 3.23 por ciento.