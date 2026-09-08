Precio del Brent se acerca a los 100 dólares por barril de petróleo ante ataques entre EU e Irán

Los precios del petróleo extendieron su avance el lunes 7 de septiembre, con el Brent acercándose a los 100 dólares el barril, ante una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente por los ataques entre Estados Unidos e Irán , que renovaron las preocupaciones por un choque de oferta por la limitación de transporte que cruza el Estrecho de Ormuz .

Además, los operadores están a la espera de más detalles sobre el acuerdo entre Irán y Omán, después de que el país iraní afirmó que el acuerdo para gestionar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se encuentra en su fase final e incluirá una ruta segura.

El Brent lidero las alzas con 0.75 por ciento, en los 97 dólares el barril, aunque alcanzó un máximo de 98.06 dólares durante la jornada. En tanto, el crudo West Texas Intermediate concluyó la jornada con un avance de 1.33 por ciento, en 92.70 dólares el barril.

Desde el 26 de agosto a la fecha, el crudo Brent acumula un avance de 11.6 por ciento, y 12.5 por ciento el WTI.

“El petróleo vuelve a dispararse este lunes y el Brent se acerca a la barrera de 100 dólares por barril, después de que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrara en una nueva fase de ataques directamente vinculados al transporte de crudo”, señaló Sergio Cisternas, Analista de mercados EBC Financial Group.

Añadió que la preocupación ya no está limitada a una escalada militar convencional, ya que estadounidenses atacaron tres petroleros iraníes, incluido uno próximo a la isla Kharg, zona fundamental para las exportaciones de Teherán, con lo que el conflicto amenaza con golpear la logística petrolera, elevando el riesgo para el suministro.

Consideró que mientras el Brent permanezca sobre la zona de 95-96 dólares, el escenario continúa favoreciendo una extensión hacia los 100 dólares, especialmente si aparecen nuevas interrupciones en los flujos regionales.

El presidente Donald Trump señaló en sus redes sociales que los precios del petróleo caerán en picada una vez que ganen la guerra contra Irán. “Todo sucederá rápidamente, e Irán nunca tendrá un arma nuclear ”, apunto.

(El Financiero)

Expertos creen que hay más riesgos para el petróleo

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, explicó que, además de las restricciones al tránsito por Ormuz, el mercado está incorporando una prima de riesgo geopolítico considerablemente mayor ante la intensificación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán .

“Los ataques recientes sobre buques, instalaciones y activos energéticos han elevado el riesgo de afectaciones no sólo al transporte, sino también a la infraestructura de producción y refinación de la región. A esto se suma la tensión en el mercado de productos refinados, particularmente diésel, cuyos precios han alcanzado niveles históricamente elevados”, abundó.

En tanto, Ramsé Gutiérrez, VP y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, comentó que “mientras persista el riesgo geopolítico, los precios pueden permanecer elevados e incluso presentar nuevos rallies; pero si esa prima desaparece, los fundamentales de oferta y demanda difícilmente justifican extrapolar las ganancias recientes”.

En Monex prevén que, para el resto del año, la evolución del crudo dependerá de una implementación efectiva del acuerdo entre Irán y Omán, así como de la velocidad con que Qatar retome exportaciones y de la capacidad europea para reconstituir inventarios antes de la temporada de calefacción.

Los mercados de renta variable a nivel global operaron con un bajo volumen ante la ausencia de negociaciones en el mercado estadounidense por el feriado que conmemora el Día del Trabajo.

En el mercado local, el S&P/ BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró con una baja de 0.21 por ciento, y en su interior Grupo Televisa se ubicó como la compañía más castigada al caer 13.03 por ciento, como respuesta al anuncio de que la firma de telecomunicaciones salió del Índice de Precios y Cotizaciones.

En tanto, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, finalizó con una baja de 0.26 por ciento. En el mercado cambiario, la moneda mexicana presentó retrocesos en medio del fortalecimiento del yen japonés, dada la expectativa de que el Banco de Japón subirá su tasa de interés en su reunión de este mes.

Así, el tipo de cambio cerró en 16.932 pesos por dólar, con una depreciación de 0.24 por ciento, de acuerdo con los registros del Banco de México.