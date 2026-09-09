Muere Lucia Sisic, actual Miss Austria, a los 22 años: ‘Se fue de este mundo demasiado pronto’

Lucia Sisic habló varias veces sobre la condición cardiaca con la que nació y las operaciones que enfrentó a lo largo de su vida; murió a los 22 años. (Fotos: Shutterstock / Capturas de pantalla).

Lucia Sisic, reina de belleza que actualmente ostentaba el título de Miss Austria, murió a los 22 años tras una vida llena de complicaciones de salud y siete cirugías.

El fallecimiento de la modelo fue confirmado por Mission Austria, organización encargada de los certámenes Miss Austria y Mister Austria, a través de un comunicado en Facebook: “Con gran consternación y profundo dolor nos enteramos de que nuestra Miss Austria 2024, Lucía Sisic, ha fallecido”.

El mensaje —firmado por la directora ejecutiva de Mission Austria, Kerstin Rigger, y su esposo, Jörg— enzalzó las cualidades de Sisic: “Recordaremos a Lucía como una joven maravillosa. En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos y nuestro más sincero pésame están con su familia, sus amigos y todas las personas que la querían. Querida Lucía, siempre serás parte de nuestra familia”.

Lucia Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años. La organización del certamen confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a su familia y amigos. (Foto: Captura de pantalla).

¿De qué murió Miss Austria?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa de muerte de la reina de belleza; sin embargo, la joven tenía una condición cardiaca desde su nacimiento.

Sisic tenía un defecto en una válvula del corazón, según el medio local Die Presse, y pasó por siete intervenciones quirúrgicas relacionadas con su condición, la última fue el pasado invierno.

La propia Sisic habló sobre su salud en varias ocasiones. En una publicación de Instagram de 2024 agradeció al equipo médico especializado en cardiología pediátrica que la atendió durante su infancia.

“Gracias a los especialistas y a los médicos comprometidos que, con gran entrega, han salvado mi vida una y otra vez, he logrado superar muchos momentos difíciles y disfrutar de una vida plena. Soy consciente de que hasta ahora solo he recorrido una pequeña parte del camino que tengo por delante. Aun así, me siento orgullosa de no haberme rendido, a pesar de haber tenido muchas razones para hacerlo”, dijo en ese entonces.

Además, en una entrevista con el medio austriaco Heute en 2024, Sisic explicó que su primera operación ocurrió poco después de su nacimiento y habló sobre la manera en que su condición influyó en su infancia: “Las semanas deportivas se llevaban a cabo sin mí. Mi infancia fue simplemente diferente, pero también me hizo fuerte”.

¿Quién fue Lucia Sisic?

Lucia Sisic fue una modelo y reina de belleza austriaca que obtuvo primero el título de Miss Viena 2024 y posteriormente fue coronada Miss Austria 2024.

Su triunfo la convirtió en la representante nacional del certamen y, al no celebrarse una nueva edición después de su coronación, mantuvo el título hasta el momento de su muerte.

Como Miss Austria, Lucia hizo algunas visitas a las instalaciones de Herzkinder Österreich, organización dedicada al apoyo de niños con afecciones cardiacas, instancia que expresó su tristeza por la muerte de la joven a través un mensaje en Facebook: “Con gran consternación nos enteramos del fallecimiento, demasiado prematuro, de Lucía Sisic (...) una joven maravillosa se ha ido de este mundo demasiado pronto”.

La organización destacó que la joven sabía lo que era crecer con un defecto cardíaco congénito, superar cirugías y, de cualquier forma, “seguir su propio camino con valentía y llena de alegría de vivir”.

La austriaca Lucia Sisic fue coronada Miss Austria 2024 y mantuvo el título hasta su muerte, debido a que no se había celebrado una nueva edición del certamen. (Foto: Captura de pantalla)

“La recordaremos como una joven cálida, alegre e impresionante, y como una niña con problemas cardíacos ya adulta que quería dar ánimos a otras personas afectadas”, agregó.

La joven mantenía una modesta actividad en Instagram, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, de su labor como Miss Austria y tenía alrededor de cuatro mil seguidores.