Fátima Bosch afirma que no la han notificado por demanda: ‘Tiene que usar mi nombre para hacerse relevante’

Fátima Bosch niega haber recibido notificación por supuesta demanda de Nawat (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

Fátima Bosch aseguró que no ha recibido una notificación relacionada con la supuesta demanda de Nawat Itsaragrisil que el empresario habría presentado contra la ganadora de Miss Universo 2025 en Tailandia.

La reina de belleza mexicana habló brevemente con la prensa y se refirió también al conflicto que protagonizaron en el pasado certamen de Miss Universo.

Esto, después de que el empresario tailandés difundiera información sobre el avance del proceso legal y una posible orden de arresto en contra de Bosch. La mexicana sostuvo que el episodio que originó la disputa quedó registrado y que no tiene intención de modificar su postura.

Fátima Bosch dice que no ha recibido ninguna notificación sobre supuesta demanda de Nawat

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la también diseñadora Fátima Bosch fue cuestionada sobre la presunta demanda de Nawat Itsaragrisil.

La mexicana aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún documento ni notificación oficial relacionada con un procedimiento legal en su contra.

“Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda”, afirmó.

Bosch también recordó que el enfrentamiento que tuvo con Nawat durante las actividades de Miss Universo quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

“Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio”, defendió la tabasqueña.

La reina de belleza también cuestionó que su nombre vuelva a aparecer en medio de la disputa y consideró que algunas personas buscan aprovechar la atención que genera su caso.

“Desgraciadamente mucha gente tiene que usar mi nombre para hacer polémica o hacerse relevante. Creo que es algo que ya entendí con el tiempo”, declaró.

Fátima Bosch tiene una presunta denuncia por difamación en su contra. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

Bosch evitó profundizar en los detalles del conflicto y centró parte de su mensaje en la importancia de exigir respeto hacia las mujeres.

La actual Miss Universo afirmó que no debería generar controversia que una mujer establezca límites y reclame un trato digno.

“En pleno siglo XXI no puede ser que exigir el respeto básico hacia una mujer sea algo que nos siga escandalizando”, expresó.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2025, durante las actividades previas a la final de Miss Universo en Tailandia. Nawat cuestionó a Bosch por un asunto relacionado con actividades promocionales del certamen.

La discusión subió de tono y el empresario pidió al personal de seguridad que retirara a la mexicana del lugar. Bosch posteriormente afirmó que Nawat la había insultado y que le faltó al respeto.

El momento quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. Nawat negó haberla llamado —en inglés— “tonta” y sostuvo que se habían difundido versiones falsas sobre sus palabras.

Días después, el empresario presentó una denuncia penal por difamación en Tailandia, el 12 de noviembre de 2025, mientras la investigación continuó bajo las autoridades de ese país.

¿Qué dijo Nawat sobre una orden de arresto contra Bosch?

En agosto de 2026, Nawat retomó públicamente el proceso y aseguró que avanzaba un procedimiento para solicitar una orden de arresto contra Fátima Bosch por acusaciones relacionadas con difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

La mexicana respondió entonces que enfrentaba intentos de intimidación y afirmó que no se arrepentía de haber defendido su dignidad durante el conflicto.

La organización Miss Universe también expresó su respaldo a Bosch y condenó cualquier conducta de intimidación, humillación o falta de respeto hacia las mujeres.