Peso, en el top 10 de monedas que más ganan al dólar: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en la sesión de este miércoles 9 de septiembre.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar este miércoles 9 de septiembre, en una jornada en la que los operadores aún analizan el Paquete Económico 2027 que propone un aumento de la recaudación al combatir la evasión fiscal.

En la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que 129 mil empresas han declarado pérdidas fiscales durante los últimos tres ejercicios, mientras que 54 mil llevan cinco años consecutivos reportando pérdidas fiscales y sin pagar impuestos.

El funcionario agregó que las empresas que menos ISR pagan o que determinan pérdidas fiscales recurren a los servicios de empresas ‘factureras’ para evadir hasta 10 por ciento de sus gastos.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar este miércoles?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 16.89 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del martes 8 de septiembre.

“El peso se situó en octavo lugar entre las divisas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio presenta un sesgo bajista debido a la debilidad del dólar estadounidense, aunque se mantiene en un rango acotado tras la evaluación del Paquete Económico”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.32 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.35 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.81 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.31 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el rublo ruso con 0.75 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.67 por ciento; el won surcoreano con 0.49 por ciento; la corona noruega con 0.49 por ciento, y el yen japonés con 0.44 por ciento.

Con información de Felipe Gazcón