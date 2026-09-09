¡Cebolla carísima! Inflación en México acelera a 3.26% en agosto: ¿Qué alimentos subieron más de precio?

La inflación anual de México aumentó menos de lo previsto en agosto, un dato que ofrece poco alivio al banco central y que difícilmente cambiará sus planes de mantener estable la tasa de interés en el corto plazo.

Los datos oficiales publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor aumentaron 3.26 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, por debajo de la estimación mediana de 3.30 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y por encima del 3.12 por ciento de julio.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se situó en 3.88 por ciento interanual, por debajo de la estimación mediana de 3.92 y del 3.95 por ciento registrado en julio. El banco central, conocido como Banxico, tiene una meta de inflación de 3 por ciento, más o menos un punto porcentual.

¿Qué alimentos subieron más de precio por la inflación en agosto?

Durante agosto, la cebolla fue el alimento que más se encareció, con un aumento mensual de 32.70 por ciento, de acuerdo con los datos del INEGI. Le siguió el chile serrano, cuyo precio subió 19.61 por ciento, mientras que el limón registró un incremento de 11.17 por ciento.

Otros alimentos que también reportaron aumentos fueron el huevo, con 8.91 por ciento, y otras frutas, con 7.12 por ciento. Estas alzas contribuyeron al repunte de la inflación en México, que se ubicó en 3.26 por ciento anual durante agosto.

Banxico mantiene su tasa en 6.5% en agosto

Banxico mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 6.5 por ciento en su reunión de agosto, ya que la persistente inflación de los servicios mantuvo elevadas las presiones subyacentes sobre los precios y la guerra en Medio Oriente planteó riesgos adicionales para los costos de la energía y las cadenas globales de suministro.

Las minutas de esa reunión mostraron que los miembros de la junta de gobierno se sintieron alentados por el reciente descenso de la inflación, pero aún no estaban convencidos de que la mejora fuera lo suficientemente generalizada o duradera. Banxico espera que el alza de los precios se modere hasta alcanzar su meta de 3 por ciento en el cuarto trimestre de 2027, dos trimestres más tarde de lo previsto previamente.

El aumento del costo de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones y la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado contener las presiones sobre los precios mediante acuerdos con empresas privadas sobre productos básicos, así como con un límite a los precios de la gasolina establecido por el gobierno.