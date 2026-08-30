¿De qué serán las tortas en el regreso a clases? Precio del huevo se dispara en hasta 13 pesos

El kilo de huevo subió más de 5 pesos en el último mes.

¿Cómo le harán las familias mexicanas con el lunch en este regreso a clases? Los precios del huevo se dispararon rumbo a la última semana de agosto, con un incremento de más de 10 pesos por kilo en ciertas localidades.

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía ubicaba al kilo de huevo entre los 20 y 35 pesos a finales de julio, y para la última semana de agosto los precios llegan a un promedio de entre 25 y 39 pesos, con casos extraordinarios en los que el kilo de huevo rojo supera los 80 pesos.

El alza de los precios del huevo sería del 7.92 por ciento en el último mes, según reportó Bloomberg la semana pasada.

La situación afecta a los hogares mexicanos, ya que la cebolla también aumentó un 19.03 por ciento, el chile serrano un 7.92 por ciento y algunas frutas un 3.93 por ciento.

¿En qué ciudades subió más el kilo de huevo?

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, algunas de las ciudades más afectadas por la inflación y el aumento en los precios del huevo son:

Campeche: De 22 a 33 pesos el kilo.

Coahuila: De 22 a 28 pesos el kilo por menudeo.

Colima: De 24 a 30 pesos el kilo.

CDMX: De 30 a 36 pesos el kilo.

Durango: De 23 a 28 pesos el kilo por menudeo.

Guerrero: De 33 a 39 pesos el kilo.

Edomex: De 26 a 32 pesos el kilo.

Michoacán: De 24 a 32 pesos el kilo de huevo blanco, y de 79 a 82 pesos el kilo de huevo rojo.

Morelos: De 22.50 a 29 pesos el kilo.

Puebla: De 26 a 31 pesos el kilo.

Quintana Roo: De 24 a 37 pesos.

Para esta comparativa se utilizaron los precios del kilo de huevo blanco, en su mayoría, de la cuarta semana de julio a la cuarta semana de agosto, justo antes del regreso a clases 2026.