Detienen a 50 integrantes de la Unión y la Antiunión Tepito en un mes en CDMX

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.

Durante el mes de agosto, los operativos estratégicos y el reforzamiento de la presencia policial para el combate a los grupos delictivos y a los delitos de alto impacto en la zona centro de la ciudad permitió la captura de 50 integrantes de La Unión Tepito y de La Anti Unión.

Así lo informó este lunes el secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez Camacho, durante el Informe de seguridad de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Con ello, agregó, se intensificó el debilitamiento de la estructura operativa, logística y financiera de estos grupos delictivos.

En el informe, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveló que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 han sido detenidas 12 mil 8 personas por su presunta vinculación con delitos de alto impacto de la Ciudad de México.

Señaló que en el mismo periodo se han asegurado mil 814 kilómetro de mariguana 230 kg de cocaína, 93 kg de metanfetamina y 15.3 k de cristal.

Asimismo, se han decomisado 3 mil 225 armas de fuego cortas y largas, 274 cargados, 11 mil 220 cartuchos, cerca de 404 mil pesos en efectivos, 7 mil 61 vehículos, 612 vehículos semicompletos, mil 256 motocicletas desvalijadas y cerca de 19 mil toneladas de autopartes.

“Gracias a trabajos de inteligencia e investigación, hemos logrado la desarticulación de 46 células criminales, producto de la captura de mil 438 presuntos delincuentes identificados como integrantes de dichos grupos”, resaltó Vázquez Camacho.