Gobierno de Sheinbaum vende ‘bonos samurai’ por primera vez en 2 años: ¿Cuánto dinero reunió?

México regresó este viernes al mercado de bonos samurái por primera vez en dos años y recaudó 282.800 millones de yenes ¥ (1.770 millones de dólares), en medio de una oleada de emisiones a medida que los prestatarios buscan asegurar financiamiento antes de que las tasas de interés de Japón puedan aumentar aún más.

Los bonos se vendieron en cuatro tramos con vencimientos de entre 3.5 y 20 años, con primas de entre 115 y 210 puntos básicos sobre la tasa swap de referencia en yenes. La última emisión de este tipo de México fue en agosto de 2024, con una operación por ¥152.200 millones, en línea con su ritmo de emisión de bonos samurái cada año y medio o dos años.

Los emisores extranjeros recurren cada vez más al mercado de bonos samurái para acceder a la amplia base de inversionistas de Japón. Para los inversionistas, estos bonos siguen siendo atractivos porque los emisores suelen ofrecer diferenciales más amplios que los de la deuda local comparable.

La nueva emisión se produce en momentos en que México enfrenta presión sobre sus calificaciones crediticias. En mayo, S&P Global Ratings revisó a negativa la perspectiva del país, citando resultados fiscales persistentemente deficientes, un aumento de los niveles de deuda y un débil crecimiento económico.

Moody’s Ratings se hizo eco de esas preocupaciones el mismo mes, cuando rebajó a México al nivel más bajo del grado de inversión y agregó que el apoyo continuo a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) limita la capacidad del gobierno para contener la deuda.