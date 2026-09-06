Desmantelan tres narcolaboratorios en Guerrero: Decomisan sustancias y precursores químicos

Autoridades federales decomisaron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25,800 litros de sustancias y precursores químicos tras localizar y desmantelar tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en el estado de Guerrero.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que los laboratorios fueron localizados en los municipios de Coahuayutla de José María Izazaga, uno, y Zirándaro de los Chávez, dos.

El funcionario indicó que entre lo decomisado destacan más de 260 tambos de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, 9 reactores, más de 60 tanques de gas, 150 costales de sosa cáustica y 663 kilogramos de cloruro de amonio".

Además de aproximadamente 2.4 toneladas de sustancia químicas y cerca de una tonelada de precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores y diverso equipo para la producción de droga.

Posteriormente, la SSPC indicó que se aseguraron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25,800 litros de sustancias y precursores químicos, además de equipo e infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina, pero no precisó si hubo personas arrestadas.

Así fueron los operativos en Guerrero

Relató que en una primera acción, en el municipio de Zirándaro, los agentes localizaron 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas, dos de ellas con una tonelada de un material blanco, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diversos recipientes con sustancias químicas.

Además, señaló la dependencia, se localizó una caja con aproximadamente 2.4 toneladas de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3.75 toneladas de sosa cáustica.

Diversos precursores químicos fueron destruídos en Guerrero. (Foto: SSPC)

En una segunda acción en el mismo municipio las autoridades hallaron 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores.

Mientras que en áreas cercanas encontraron diversos recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción.

La SSPC dijo que en la otra acción, en el municipio de Coahuayutla los agentes hallaron 30 tambos de 200 litros, 100 bidones de 50 litros, 40 garrafas, un tanque de gas de mil litros y diversos equipos, en áreas cercanas localizaron condensadores y tinas industriales.

El Ejército resguardo la zona de los laboratorios desmantelados. (Foto: SSPC)

Agregó que tanto los objetos como los materiales decomisados fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, y se informó al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

En el operativo para combatir la producción de drogas sintéticas en México participaron agentes de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN).

Operativo en Sinaloa

Apenas el pasado viernes el Gabinete de Seguridad informó que agentes decomisaron casi 17 toneladas de metanfetamina e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa, entre ellos el segundo de mayor magnitud localizado durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con los laboratorios clandestinos desmantelados por las autoridades mexicanas en las últimas semanas, se han retirado de circulación alrededor de unas 25 toneladas de metanfetamina.