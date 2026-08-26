Usan autobús de pasajeros para traficar 18 kilos de fentanilo y heroína; droga fue oculta en el camarote

Hallan fentanilo y heroína en compartimento secreto de un autobús en Sonora. (Gabinete de Seguridad)

Autoridades detuvieron a dos personas y decomisaron 18 kilogramos de fentanilo y heroína ocultos en un compartimento de un autobús de pasajeros en Hermosillo, Sonora, frontera con Estados Unidos, informó este miércoles el Gabinete de Seguridad.

El operativo ocurrió en la carretera federal México 15, en el tramo entre Hermosillo, capital estatal, y Nogales, ciudad ubicada en la frontera con Arizona, una de las principales rutas terrestres que conectan el noroeste de México con Estados Unidos.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaron el vehículo en el municipio de Hermosillo como parte de las labores de vigilancia para combatir el tráfico de drogas, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El autobús tenía compartimento secreto para ocultar droga

Durante la inspección, los agentes detectaron “modificaciones irregulares” en una alacena ubicada en el área del camarote del autobús y localizaron un compartimento oculto.

En su interior encontraron 10 paquetes con un peso total de 10 kilogramos de fentanilo y otros ocho con ocho kilogramos de heroína, además de varios dispositivos móviles, según detallaron las autoridades.

Los dos operadores del autobús fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer el origen y destino de los narcóticos.

Recientemente, en Mexicali, Baja California, fueron aseguradas 4 millones de dosis de fentanilo, presuntamente pertenecientes a Los Rusos, una célula criminal vinculada a La Mayiza, con operaciones en Sinaloa.

El decomiso ocurre en medio del reforzamiento de los operativos mexicanos contra el tráfico de drogas sintéticas, en particular de fentanilo, uno de los principales asuntos de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

Cárteles utilizan autobuses de pasajeros para traficar droga: DEA

En 2025, la DEA señaló que el Cártel del Noreste, con operaciones en varios estados de la frontera con Estados Unidos, utiliza camiones de pasajeros para el tráfico de droga.

Washington presiona en los últimos años a México para intensificar el combate a las redes de producción y tráfico de esta sustancia, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

El Gobierno mexicano sostiene que refuerza los decomisos, la destrucción de laboratorios clandestinos y las detenciones vinculadas al narcotráfico, mientras ambos países mantienen la cooperación contra el flujo de drogas hacia el norte y de armas hacia territorio mexicano.