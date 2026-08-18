ISO: La droga 9 veces más potente que el fentanilo que los cárteles mexicanos producen en Canadá

El ISO viene oculto en otras drogas, además, se utiliza en pastillas, inyectada o en polvo para inhalar.

Mientras EU avanza en su guerra contra el tráfico de fentanilo, los cárteles mexicanos introducen al país una droga hasta nueve veces más potente. Se le conoce como ISO o nitazeno.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU), explicó durante su informe mundial sobre las drogas 2026 que los mercados mundiales se transforman con la llegada de nuevos tipos de drogas, entre ellas el ISO, así como la inestabilidad mundial.

“La creciente disponibilidad en el mercado de nuevos opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos, los nitazenos y las orfinas sugiere que los traficantes están buscando alternativas a la heroína. Un alejamiento de los opiáceos de origen vegetal hacia los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que conllevan”, explicó la oficina de la ONU.

Aquí es donde entra el ISO, que de acuerdo con Univisión, ya fue detectada en 13 estados de Estados Unidos y ha provocado más de mil muertes.

¿Qué es el ISO y por qué es más peligroso que el fentanilo?

Iván Meléndez, autoridad de Salud del condado de Hidalgo, Texas, explicó que esta droga ganó terreno debido a que “es tan potente, mil veces más que la morfina, más potente que el fentanilo, que causa supresión de las vías respiratorias, y las personas (tras consumirla) dejan de respirar”.

La sustancia fue creada desde 1950 como medicamento y descontinuada años después. Sin embargo, en 2020 se detectó nuevamente en el mercado negro como isonitazeno.

En febrero pasado, la ONU informó que hay al menos 34 variantes de ISO detectadas entre 2020 y el año pasado, lo que generó una preocupación por la prevalencia de estas sustancias en Norteamérica, Oceanía y Europa.

Uno de los principales problemas con esta droga es que viene ‘oculta’ con otras drogas o medicamentos clandestinos, y de acuerdo con Leo Silva, exagente de la DEA, el peligro es que las personas desconocen qué contienen las pastillas vendidas ilegalmente.

Iván Meléndez explicó que se puede preparar como un polvo para inhalar o para inyectarse, e incluso se puede añadir a una fórmula líquida para vapear.

De acuerdo con Univisión, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son de los cárteles identificados, sumado a que en agosto del año pasado el presidente Donald Trump acusó a los cárteles mexicanos de operar laboratorios de síntesis de nitazenos y fentanilo en Canadá, información respaldada por el exagente Leo Silva.

Con información de Univisión.