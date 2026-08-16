Embajador de EU anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG: ¿Por qué se les busca?

Autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos buscados en el país, entre ellos, a un integrante del CJNG. (X: USAmbMex).

Tres fugitivos de la justicia mexicana bajo custodia de Estados Unidos fueron devueltos al país, informó el Embajador estadounidense, Ronald Johnson al tiempo que reiteró la cooperación entre ambos países.

Los tres prófugos fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y contaban con orden de aprehensión activa en territorio mexicano por delitos graves.

Uno de los implicafos es un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscado por un delito relacionado con armas de fuego.

“En tan solo un día, autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos buscados en el país: un integrante de la organización narcoterrorista CJNG, buscado por un delito relacionado con armas de fuego en Guanajuato; un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas; y un tercero buscado por fraude”, explicó el diplomático en su cuenta de X.

El mensaje de Ronald Johnson estuvo acompañado de una imagen de los detenidos entregados a México.

“Nuestra cooperación, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, aseguró el embajador.

México presiona a Estados Unidos por ‘reciprocidad’ en extradiciones

La devolución de los fugitivos ocurre luego de que el 19 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a Estados Unidos recicprocidad en el acuerdo de extradicción con México.

“Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros; exgobernadores acusados ​​de delincuencia organizada; Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad”, señaló en su conferencia.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, detalló que de los 269 requerimientos de extradición de connacionales, 36 casos fueron negados por las autoridades estadounidenses y 233 permanecen pendientes de concluir.

Entre los casos revelados está: