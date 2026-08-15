EU advierte que revocará visas ‘cuando hay razones para hacerlo y sin importar quién sea el titular’

EU advierte: estas son las razones por las que puede revocar una visa, sin importar quién sea.

“Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular”, afirmó la Embajada de Estados Unidos en México, en medio de la polémica por la revocación del permiso a Andrés Manuel López Beltrán.

La representación diplomática de EU en México recordó el posicionamiento de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, quien advirtió que esta medida se aplicaría contra quienes actúen en contra de los intereses del país norteamericano.

“Si entra a nuestro país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, le quitaremos su visa”, dijo Rubio en febrero de 2026.

A la fecha, la administración de Donald Trump retiró 175 mil visas a personas extranjeras, en su mayoría por actividades delictivas, según Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado de EU.

“En lo que respecta a las cifras, la causa principal de esas revocaciones se debe a actividades delictivas. Las tres actividades delictivas más comunes son conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo”, dijo en entrevista con el medio Breitbart News Daily.

En México, los funcionarios que no tienen visa aseguran desconocer el motivo de la medida y niegan haber incurrido en alguna irregularidad que lo amerite.

¿Cuáles son las razones por las que EU revoca la visa?

Funcionarios estadounidenses explicaron que existen diversas razones para revocar el permiso para entrar a Estados Unidos, sin confirmar que alguno de estos motivos sea el caso de los políticos mexicanos sin visa.

Debe haber “señales” de que el titular incumple los requisitos para conservar la visa. Esto incluye quedarse más tiempo del permitido en EU, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública de EU, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas.

Las autoridades sostienen que no es necesario que exista una condena penal; “basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.

¿Quiénes son los políticos sin visa?

Los políticos sin visa son, en su mayoría, morenistas, integrantes del partido que actualmente está en el poder en México, aunque también existen casos de figuras de oposición.