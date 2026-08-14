Tras retiro de su visa, ‘Andy’ López llama a organizarse ante ‘embestida’ de EU a la soberanía nacional

Un día después de confirmar el retiro de su visa de Estados Unidos, 'Andy' López Beltrán retomó su gira por Tabasco.

Un día después de que ‘Andy’ López Beltrán reveló que EU le quitó la visa americana, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus actividades y señaló que es necesario informar y organizarse “ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros”.

López Beltrán señaló al gobierno de Estados Unidos como uno de los posibles agresores.

“Primero que nada agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto ante lo ocurrido el día de ayer”, señaló en un video publicado en sus perfiles de redes sociales.

Luego de señalar que retomó sus actividades en el sexto distrito de Tabasco, ‘Andy’ López Beltrán insistió en que el retiro de su visa de Estados Unidos “es únicamente la confirmación de que necesitamos informar y organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional”.

Por esa razón, dijo, visitó las comunidades de Vicente Guerrero, en el municipio de Teapa, y la comunidad Cuitláhuac, en Tacotalapa.

¿Por qué le quitaron la visa de EU a ‘Andy’ López Beltrán?

Un día antes de retomar sus actividades, el hijo del expresidente AMLO informó que su visa americana fue cancelada a través de una carta.

En el documento, López Beltrán pide conocer la opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la medida supuestamente ordenada por Marco Rubio, secretario de estado de EU, y Christopher Landau, subsecretario de Estado, también conocido como ‘El Quitavisas’.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, detalló.

De acuerdo con ‘Andy’ López Beltrán, el quitarle la visa “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, ya que ellos y quienes los rodean actúan como “jefes de pandillas” para espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países y gobiernos que consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos” o “narcoterroristas”.

¿Que dijo ‘El Quitavisas’ de la carta de ‘Andy’ López Beltrán?

Sin mencionar al hijo del López Obrador, Christopher Landau publicó un mensaje en X sobre lo que parece ser una reacción a la carta de ‘Andy’ López Beltrán.

“¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas, amarán la siguiente parte”, señaló Landau al responder a una vieja publicación suya en la que aseguró: “A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Las visas se revocarán sin previo aviso”.