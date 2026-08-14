¿Landau responde a Andy López Beltrán? ‘El Quitavisas’ pregunta: ‘¿Están disfrutando el show?’

El hijo del expresidente López Obrador informó que el Gobierno de EU le canceló la visa para ingresar a su territorio. (Foto: Cuartoscuro)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó este viernes a un comentario sobre el retiro de la visa a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Landau, quien se ha denominado como el ‘Quitavisas’, aseguró que si están disfrutando del show, ‘la siguiente parte la amarán’.

El funcionario estadounidense respondió un comentario en la red social X, en el que señala que las visas “se retirarán sin previo aviso”.

“A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Las visas se revocarán sin previo aviso”, dice el tuit de un usuario al que Landau reaccionó.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos compartió una imagen en la que se ve a él mismo y dice: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”.

El comentario del funcionario de la Administración de Donald Trump se da en el contexto en que el hijo del expresidente López Obrador informó el jueves que el Gobierno de aquel país le canceló la visa para ingresar a su territorio.

¿Qué se sabe del retiro de la visa de Andy López Beltrán?

En una carta fechada este 13 de agosto en Teapa, estado de Tabasco, sureste de México, López Beltrán aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

En el texto, López Beltrán consideró que tal decisión es de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”.

Y aseguró que ambos funcionarios estadounidenses “no cuentan con ninguna prueba” en su contra “acerca de algún acto inmoral o delictivo”, y que el retiro de la visa es una represalia contra países, gobiernos y políticos que “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

López Beltrán señaló en el texto que no le causa “ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”.

Y añadió que podía “esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables”, como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, esos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía.

En la carta, de tres cuartillas, el hijo del expresidente de México se dirige a Trump diciendo que le gustaría conocer su opinión sobre su caso “y ojalá no lo tome como un desafío”, pero consideró “que sería de elevado nivel moral y de interés público” que le contestara dos preguntas:

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba, ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?”, apuntó el político.

Con información de EFE