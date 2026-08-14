¿Cuáles son las razones de ‘Andy López Beltrán para calificar de politiquería el retiro de su visa de EU?

¿Qué pasó con la visa de ‘Andy’ López Beltrán? Acusa medida “politiquera” de EU. (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, el exsecretario de Organización de Morena calificó esta medida de “politiquera y propagandística”.

López Beltrán sostiene que la revocación de su visa no obedece a razones legales ni a comportamientos inapropiados, sino que se trata de una persecución de carácter político.

‘Andy’ López Beltrán niega algún proceso legal en su contra

El hijo de AMLO argumenta que las autoridades estadounidenses no cuentan con ninguna prueba de conductas delictivas o inmorales en su contra.

En su carta, aseguró que condujo su vida pública y privada bajo principios de honestidad inculcados por sus padres. Ante la falta de un sustento legal, calificó la medida como arrogante y “al estilo hitleriano”.

López Beltrán identifica como autores directos de la orden al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario de la misma dependencia, Christopher Landau.

Acusa a ambos funcionarios, junto con otros sectores que califica de “halcones”, de actuar no como diplomáticos, sino como “jefes de pandillas” dedicados a espiar, acosar e intervenir en contra de gobiernos y políticos extranjeros que no están alineados con EU.

Represalias contra dirigentes de Morena

Señaló que los funcionarios utilizan la “seguridad nacional” o el “narcoterrorismo” como pretextos para justificar represalias ideológicas.

El político tabasqueño afirmó que se trata de una represalia política directa contra él y los dirigentes de Morena.

En su análisis, el retiro del documento es una manifestación de una “enfermiza fobia conservadora” contra el movimiento político al que pertenece.

López Beltrán pide respuesta de Trump

El hijo de AMLO cuestionó directamente al presidente Donald Trump y le pidió aclarar si estaba al tanto de este tipo de medida.

En particular, pidió responder si estaba enterado de estos “actos prepotentes” y, en caso de no conocer las medidas implementadas por Marco Rubio y Landau, por qué no los destituye.

En tanto, se dijo aliviado de no poder viajar a Estados Unidos y afirmó que ello no representa un problema para él, ya que por ahora no tiene interés en visitar el país, que atraviesa “tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”.

EU revoca 175 mil visas a personas extranjeras

Aunque todavía no existe un posicionamiento directo sobre ‘Andy’ López Beltrán, un portavoz del Departamento de Estado reveló que hasta la fecha se revocaron más de 175 mil visas a extranjeros.

Recordó que esta medida puede estar relacionada con personas que infringieron la ley o los términos del visado, o que representan una amenaza para la seguridad nacional.