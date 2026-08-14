PAN exige a FGR y UIF investigar a ‘Andy’ López Beltrán por huachicol fiscal: ‘Que rastree sus cuentas’

Exigen que sea investigado 'Andy' López Beltrán, después de que EU le retirara la visa. (Foto: EL FINANCIERO)

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por sus presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La exigencia del PAN ocurre después de que López Beltrán confirmó que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa y calificó la decisión como una “canallada”.

El partido opositor sostuvo que la visa no le fue retirada por la oposición, los medios de comunicación o algún supuesto “juez conservador”, sino por las autoridades estadounidenses y criticó que el hijo de AMLO se victimice.

“Es el viejo manual de Morena: cuando los descubren, se victimizan; cuando les exigen explicaciones, gritan complot; cuando las investigaciones se acercan, se envuelven en la bandera nacional”, señaló.

PAN pide investigar a ‘Andy’ López Beltrán por huachicol fiscal

El PAN afirmó que el nombre de ‘Andy’ López Beltrán aparece en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR sobre una presunta red de huachicol fiscal que habría operado desde las aduanas.

De acuerdo con el partido, un testigo habría declarado que bastaba mencionar que un cargamento era “un tema de Andy” para intentar detener revisiones federales.

Acción Nacional también señaló los vínculos de López Beltrán con Jorge Amílcar Olán, empresario señalado en investigaciones y controversias relacionadas con contratos, obras públicas, combustibles y negocios vinculados con gobiernos de Morena.

Según el partido, Portacelis Gas and Oil, empresa relacionada con el entorno de Amílcar, importó combustible suministrado por Ikon Midstream, cuyas oficinas en Houston fueron cateadas como parte de una investigación criminal estadounidense relacionada con presunto contrabando de combustibles y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Además cuestionó la relación de López Beltrán con empresarios que habrían obtenido contratos y negocios durante el sexenio de López Obrador, particularmente de proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el sector salud.

PAN pide rastrear cuentas de ‘Andy’ López y su círculo cercano

Acción Nacional exigió que la FGR cite a López Beltrán y abra una investigación integral para determinar si existen vínculos con el huachicol fiscal, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y una presunta red empresarial relacionada con personas cercanas al hijo del expresidente.

El partido también pidió a la UIF rastrear las cuentas, transferencias, contratos y operaciones financieras de López Beltrán y de su círculo cercano. “Si existen elementos suficientes, deben congelarse las cuentas y asegurarse los bienes involucrados”, dijo.

Por ello, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum informar qué conoce su gobierno sobre la revocación de la visa de López Beltrán y si las autoridades de Estados Unidos proporcionaron información a México sobre el caso.

El PAN también demandó a Morena suspender cualquier eventual candidatura de López Beltrán y advirtió que una diputación y el fuero constitucional no deben convertirse en un mecanismo para evadir investigaciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Andy López Beltrán?

Ante las acusaciones y la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista actualmente una investigación de la Fiscalía contra López Beltrán y afirmó que su gobierno no encubrirá a ninguna persona si se demuestra que cometió un delito.

“No hay nada contra el hijo del presidente y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito”, afirmó.

Sheinbaum también aclaró que el retiro de una visa por parte del gobierno estadounidense no implica que México deba iniciar automáticamente una investigación: “Tampoco porque EU le quite una visa vamos a abrir una investigación”.