Cancelación de visa a ‘Andy’ López Beltrán tiene ‘sentido político’, reclama Sheinbaum: ‘No es parejo’

La presidenta Sheinbaum aseguró que 'Andy' López Beltrán está en su derecho de responder y cuestionar a EU sobre el retiro de su visa.

Tras el retiro de la visa de EU a ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que se trata de un tema político debido a que no es parejo para todos los países sino solo para México y acusó que se trata de injerencia.

“Él está en su derecho de contestar y hay que buscar una buena relacion con Estados Unidos, pero también hay que decir las cosas. Tiene derecho de escribir lo que él decida”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre la carta que López Beltrán escribió al presidente estadounidense, Donald Trump.

En dicho documento, ‘Andy’ acusó que se trata de ‘politiquería’ y propaganda. Además, dijo que la decisión del retiro de la visa fue ordenada por Marco Rubio y Christopher Landau.

‘Tiene injerencia política en México’: Sheinbaum sobre cancelación de visa a ‘Andy’

Al ser cuestionada sobre la cancelación de la visa a ‘Andy’ López Beltrán, la presidenta Sheinbaum reclamó que tiene un sentido político desde Estados Unidos debido a que “no es parejo” para todos los países.

“Esta cancelación de visas que han hecho a ‘personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum acusó que se trata de otra forma de injerencismo para intervenir políticamente en México.

“Hay que ser valientes, porque no hay otra cosa. Si el gobierno de EU presenta una prueba contundente contra un ciudadano mexicano, que sea juzgado de acuerdo con las leyes mexicanas, pero tiene que haber pruebas”, agregó.

Sheinbaum niega que México triangule mercancías chinas para evadir aranceles de EU

Sheinbaum rechazó las acusaciones de EU sobre que México triangula mercancías chinas para evadir aranceles.

“Hemos demostrado en muchas ocasiones que no es así, hay mercancía que llega, tiene valor agregado y después se exporta”, dijo la mandataria.

La presidenta recordó que en diciembre se propuso un aumento a los aranceles de mercancías de países que llegan y no tienen tratado de libre comercio con México.

“Ese esquema de triangulación no es como lo están planteando”, dijo Sheinbaum sobre los señalamientos de que México forma parte de una red global mediante la cual productos chinos pueden cambiar de ruta, documentación o recibir procesos mínimos para evadir aranceles.

‘No se censura a nadie’: Sheinbaum niega que Gobierno tenga una lista de periodistas

La presidenta Sheinbaum negó que su Gobierno tenga una lista de medios y periodistas, luego de que Luisa María Alcalde, consejera Jurídica, presentó cuáles son las cuentas que difunden mensajes contrarios a la Cuarta Transformación.

“Luisa lo único que hizo fue explicar cómo operan las redes sociales”, argumentó la mandataria.

Lo anterior se suma a las declaraciones de Luisa Alcalde quien negó que se trate de una ‘lista negra’.

“Luisa lo que dice es que viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra un mecanismo y de ahí se agarra toda la crítica en contra de un proyecto. Es cómo funcionan las redes hoy, cuando hay la mayor libertad de expresión en la historia”

¿Cuántos migrantes han sido repatriados con el programa México te abraza?

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación informaron que 271 mil 193 migrantes mexicanos han sido repatriados del 20 de enero al 13 de agosto, como parte del programa ‘México te abraza’.

De los cuales, 171 mil 508 fueron repatriaciones terrestres y 33 mil 685 vía aérea y 171 mil 508 mexicano ingresaron vía terrestre.

En total colaboran 34 dependencias federales para recibir a los migrantes y brindar traslados seguros a sus lugares seguros para el reencuentro con sus familiares en México.

El 55 por ciento de las personas repatriadas proviene principalmente de los siguientes estados:

Chiapas.

Guanajuato .

. Guerrero.

Veracruz .

. Oaxaca.

Michoacán .

. Puebla.

Edomex .

. Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Sheinbaum anuncia que Los Tigres del Norte participarán en la semifinal de México Canta en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia matutina con una sorpresa al anunciar que los Tigres del Norte estarán en la semifinal del concurso ‘México Canta’, en el teatro Orpheum de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La agrupación apadrinará a los semifinalistas el próximo domingo 23 de agosto. El acceso será gratuito, pero con registro previo a través de redes sociales.

Además, habrá una transmisión especial en canal 22, televisoras públicas y las redes sociales.

En esta ocasión, el concurso tendrá dos sedes por lo que otra de las semifinales será en el teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa.