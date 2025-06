Los Tigres del Norte hablan de cancelación de visas a artistas mexicanos: ‘Nos están vigilando’

Diversos artistas dedicados a la música regional mexicana, como el cantante Lorenzo de Montecarlo y Grupo Firme de Eduin Caz, se han enfrentado a problemas para ingresar a Estados Unidos.

Una situación que no han pasado por alto los Tigres del Norte, ya que ante la cancelación de las visas de los cantantes y bandas de regional mexicano, ‘los jefes de jefes’ se pronunciaron al respecto.

“Se está poniendo muy complicado”, comentaron los intérpretes de ‘La puerta negra’ en una reciente entrevista, en la que hablaron sobre la situación con los migrantes en Estados Unidos y con los artistas de música regional mexicana.

¿Qué dijeron los Tigres del Norte de la cancelación de visas?

Los Tigres del Norte compartieron que ellos no han tenido problemas respecto a la visa en Estados Unidos, ya que incluso se inauguró una calle con su nombre en Brooklyn; sin embargo, aseguraron que actualmente hay más vigilancia.

“Ahora ya saben todo de todos nosotros. Nos están vigilando, ya los teléfonos están totalmente…, tú puedes estar hablando conmigo, (y después) va a salir una foto de que yo estaba hablando contigo, porque así es”, comentó Jorge Hernández, con Telediario Monterrey.

Los Tigres del Norte explicaron que ahora lo que deben hacer los artistas es seguir las reglas y leyes para evitar complicaciones al ingresar a países como Estados Unidos.

Los Tigres del Norte comentaron que ellos no han tenido problemas, debido a que acatan las normas. (Foto: Facebook @LosTigresDelNorte)

“Debemos disciplinarnos en esa área para no tener errores, que no se nos haga fácil hacer cualquier cosa. Con las nuevas administraciones (en Estados Unidos), mientras uno se vaya por esa línea, vas a tener un resultado positivo (...) si no, vas a tener problemas de visas”, aseguró Jorge Hernández.

A pesar de ello, los intérpretes de ‘La mesa del rincón’ indicaron que no pueden dar consejos a los demás artistas, ya que “cada agrupación tiene su propia historia” y saben si han cometido o no alguna equivocación.

“Nosotros, en lo que corresponde a los Tigres del Norte, desde hace muchos años tratamos de llevar una línea correcta y de estar disciplinados en ese aspecto, de no cometer errores en ninguna parte del mundo, para que cuando regresemos a ese país, no tengamos ningún inconveniente”, comentaron para Telediario.

Los Tigres del Norte aseguran que les duele la situación migratoria en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Además de la cancelación de las visas, los Tigres del Norte también tocaron el tema de la política migratoria de Estados Unidos e indicaron que se están viviendo momentos difíciles, en especial para las personas de Latinoamérica.

“Uno se siente lastimado por esto que está pasando (...) se está poniendo muy complicado. En estos últimos días ha estado más agresiva la situación con redadas, por las nuevas leyes que están implementando. Es un poco difícil para nuestra gente, tenemos miedo. Lo expreso de esa manera porque uno siente esa vibra cuando entra a ese país, no sabes qué va a pasar”, dijeron.

¿Qué artistas han tenido problemas con sus visas en Estados Unidos?

Uno de los primeros artistas en enfrentarse a problemas en Estados Unidos fueron Los Alegres del Barranco, quienes se quedaron sin visa luego de proyectar las imágenes del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervante, alias ‘El Mencho’.

“Lo último que necesitamos es ponerle una alfombra de bienvenida a quienes ensalzan a criminales y terroristas”, escribió Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, al confirmar la revocación de las visas.

A finales de mayo, el cantante Julión Álvarez anunció que tenía problemas con su visa de trabajo en Estados Unidos, por lo que tuvo que posponer un concierto que tenía programado en el país.

Julión Álvarez señaló que EU le canceló su visa, por lo que tuvo que posponer un concierto. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Tras él siguió el cantante Lorenzo de Montecarlo, quien informó que tuvo retrasos con su documentación para ingresar a los Estados Unidos; y posteriormente, llegó el turno de Grupo Firme, quienes ya no cantarán corridos.

“Actualmente, las VISAS de Grupo Firme y el equipo de Music VIP se encuentran en Proceso Administrativo por la Embajada de los Estados Unidos, situación que hace imposible que la presentación de Grupo Firme en La Onda Fest se realice”, explicaron el 30 de mayo.

Y el pasado 1 de junio, el cantante Javier Rosas informó que su visa de trabajo fue cancelada, por lo que él también tuvo que avisar que sus compromisos en Estados Unidos no se realizarían.