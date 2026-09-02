China no podrá cobrarle a Venezuela ‘a lo chino’ ganancias de nuevas producciones petroleras

Con empresas privadas a punto de firmar una serie de acuerdos que pondrán a Venezuela en camino de expandir rápidamente su producción de crudo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que China no tendrá derechos de cobro sobre los ingresos provenientes de la nueva producción.

Se están realizando esfuerzos para reestructurar la deuda de Venezuela, aseguró Wright en una entrevista con Bloomberg Television en Caracas.

Se espera que Wright, quien tiene previsto reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su visita al país, anuncie este miércoles más de una docena de acuerdos con compañías energéticas.

El mayor será con Chevron que está ampliando significativamente sus operaciones en Venezuela con dos enormes yacimientos petroleros en la Faja del Orinoco. También se firmaron acuerdos con GE Vernova y Eni SpA, señaló Wright.

‘Los yacimientos se desarrollarán para el pueblo venezolano’

“Venezuela tiene mucha deuda histórica”, señaló Wright en la entrevista. “Estos yacimientos se desarrollarán en beneficio del pueblo venezolano, de los estadounidenses y de los mercados energéticos mundiales”.

Funcionarios de la administración Trump han presentado el esfuerzo por atraer a petroleras de Estados Unidos y otros países para que operen en Venezuela como una forma de limitar la influencia de empresas chinas y rusas en la región.

Shell Plc, BP Plc y la española Repsol SA también tienen previsto firmar acuerdos, afirmó Rodríguez a comienzos de esta semana en la televisión estatal venezolana.

Mientras tanto, en momentos en que Venezuela trabaja con EU, el país, miembro fundador de la OPEP, está considerando si debería abandonar el grupo que ayudó a crear hace más de seis décadas.

Wright afirmó que no ha mantenido conversaciones con funcionarios venezolanos sobre si el país sudamericano debería abandonar la OPEP. Dicha decisión ocurre luego de que Emiratos Árabes Unidos anunció su retirada de la OPEP.