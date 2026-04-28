‘Millones de barriles inundarán el mercado’: ¿Cómo afecta a la OPEP la salida de Emiratos Árabes Unidos?

Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de uno de sus mayores productores y debilitando aún más su influencia sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo.

La decisión se había rumoreado desde hace algún tiempo, ya que en los últimos años los Emiratos se sentían constreñidos a unas cuotas de producción que consideraban demasiado bajas, porque no le permitián vender al mundo tanto petróleo como quería.

“Tras haber invertido mucho en ampliar la capacidad de producción energética en los últimos años, el panorama general es que los Emiratos Árabes Unidos han estado deseando bombear más petróleo”, escribió Capital Economics en un análisis.

“Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado”, dijo, en particular después de que Qatar se retiró de la agrupación en 2019.

¿Qué temas influyeron en la decisión de Emiratos Árabes para dejar la OPEP?

La política regional probablemente también influyó en la decisión. Los Emiratos últimamente han tenido relaciones frías con Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, incluso después de que ambos fueran atacados por Irán — otro socio de la OPEP — durante la guerra actual.

La medida no necesariamente tendrá efectos inmediatos en los mercados. Eso se debe a que los suministros mundiales están fuertemente restringidos por la guerra en Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que se transporta una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo, incluida gran parte de los Emiratos.

El martes, el crudo Brent, el referente internacional, cotizaba por encima de los 111 dólares el barril, o más de un 50 por ciento por encima de su precio anterior a la guerra.

El poder de mercado de la OPEP ya había ido disminuyendo en los últimos años a medida que Estados Unidos aumentó su producción. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido un crítico constante del cártel durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.

Así ha sido la historia de los Emiratos Árabes en la OPEP

Los Emiratos habían sido durante mucho tiempo miembros de la OPEP, primero como el emirato de Abu Dabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971. Estaban produciendo alrededor de 3.4 millones de barriles de crudo al día justo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales”, dice el anuncio transmitido por la agencia estatal de noticias WAM.

“Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”, añadió.

Agregó que también se saldría del grupo más amplio OPEP+ que Rusia había liderado para tratar de estabilizar los precios del petróleo.

La medida elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con capacidad de aumentar rápidamente la producción, el mecanismo mediante el cual el cártel calibra los precios del petróleo, declaró Jorge Leon, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

“Una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedentaria concentrada dentro del grupo, encontrará cada vez más difícil calibrar la oferta y estabilizar los precios”, dijo. “Perder a un miembro con 4,8 millones de barriles diarios de capacidad, y la ambición de producir más, le quita una herramienta real al grupo”.

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y “durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial, dijo el ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei.