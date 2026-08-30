Donald Trump ya sabe qué hacer con el petróleo de Venezuela: Este es el plan del presidente de EU

Estados Unidos planea utilizar su recién adquirida autoridad sobre miles de millones de barriles de petróleo crudo venezolano para reabastecer la agotada reserva de emergencia del país, dijo el domingo el presidente Donald Trump .

“Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales”, dijo Trump en una publicación de Truth Social, en la que culpó a Joe Biden, su predecesor en la presidencia, de haber vaciado la reserva.

“El proceso de ‘finalización de la estructura’ comenzará muy pronto, y es un regalo de Venezuela para el pueblo de los Estados Unidos”, dijo Trump.

La Reserva Estratégica de Petróleo, con una capacidad superior a los 700 millones de barriles, actualmente alberga 289.7 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente el 40 por ciento de su capacidad, tras las drásticas reducciones llevadas a cabo tanto por Trump como por Biden.

Trump anunció el viernes que Estados Unidos tomaría el control de 65 mil millones de barriles de petróleo de las reservas probadas de Venezuela en asociación con empresas privadas. Funcionarios estadounidenses afirmaron que el plan crearía la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por reservas y garantizaría el suministro de petróleo estadounidense durante las próximas décadas.

Según un funcionario estadounidense, Estados Unidos controlará el 55 por ciento de la producción efectiva de la empresa conjunta y obtendrá el petróleo a precio de coste.

No está claro con qué rapidez podrá crecer la producción venezolana en medio de una infraestructura existente deteriorada, un suministro eléctrico poco fiable y responsabilidades medioambientales heredadas.

Según informó Bloomberg anteriormente, empresas como Chevron Corp. están en conversaciones para expandir sus operaciones en Venezuela, y Eni SpA ha declarado que también está trabajando con las autoridades venezolanas para ayudar a reactivar la producción.

Trump no ha proporcionado más detalles sobre cómo podría funcionar el acuerdo y el Departamento de Energía de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los retos de EU para obtener el petróleo de Venezuela

Según los analistas, el crudo ácido con alto contenido de azufre producido en la región del Cinturón del Orinoco de Venezuela dificulta logísticamente su bombeo a los domos de sal subterráneos que conforman la reserva estadounidense.

En enero, el Departamento de Energía negó un informe que indicaba que estaba considerando un plan para entregar crudo venezolano a refinerías estadounidenses a cambio de crudo estadounidense para reabastecer la reserva, afirmando que “actualmente no estaba considerando” esa posibilidad.

Estados Unidos ha tenido dificultades para reponer sus enormes reservas, creadas tras el embargo petrolero árabe de la década de 1970, en parte porque el Congreso se ha mostrado reacio a proporcionar los miles de millones de dólares necesarios para su financiación.

La enorme reserva se encuentra en su nivel más bajo en más de cuatro décadas, mientras Estados Unidos sigue adelante con un plan para liberar 172 millones de barriles de sus reservas de petróleo, en conjunto con otras naciones, anunciado en marzo tras el inicio de la guerra con Irán .

La administración de Biden también retiró cientos de millones de barriles a través de una serie de liberaciones, incluso después de la invasión rusa de Ucrania.