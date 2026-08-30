EU ‘madruga’ a Irán: Reportan ataques en la isla petrolera de Larak

Tras el ataque de EU es posible que estallen algunas protestas en Irán. (Imagen ilustrativa)

La Guardia Revolucionaria iraní reportó la madrugada entre este domingo y lunes ataques de Estados Unidos contra la isla de Larak, según informaron medios locales.

En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, el portavoz de este cuerpo de élite aseguró que esta “agresión terrorista” será “castigada”.

El mensaje indica que el ataque han sido perpetrado con drones y que han dejado muertos y heridos, sin especificar las cifras.

La isla de Larak se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, lugar estratégico para el tránsito de petróleo global y escenario de disputa entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra.

Irán promete respesta tras ataques de EU

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió responder a la ofensiva de Estados Unidos y “castigar” por los hechos.

Uno de los portavoces de Irán declaró que Estados Unidos cometió un “error estratégico y fatal”, por lo que pagará las consecuencias “en el ámbito económico como en el militar”.

Se desconoce cómo será o cuándo responderá Irán, y si habrá alguna medida en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con información recogida por Al Jazeera, la Guardia Revolucionaria declaró que Estados Unidos, tras fracasar en su intento por doblegarlos, recurre a una “guerra psicológica” para desestabilizar a la nación.

Ello ha procovado que grupos internos intenten dividir al país de manera interna, asó que responde al interrumpir sus actividades.

EU terminó de desactivar minas en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas armadas de Estados Unidos completaron la semana pasada la retirada de minas marinas de rutas internacionales de navegación en el estrecho.

La Guardia Revolucionaria destacó en un comunicado la “muerte y lesiones a varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

El ataque “tendrá como resultado el castigo del agresor”, añadió el comunicado, difundido por la radiodifusora estatal iraní.