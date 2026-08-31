Travesía hacia un mundo sostenible: de un sueño personal a un llamado colectivo a la acción

Hay proyectos que comienzan con una idea, otros nacen de una inquietud algunos se construyen durante años, y a partir de experiencias y de la pregunta:

¿Qué planeta estamos dejando a las siguientes generaciones?

Estoy muy feliz de compartir uno de esos sueños.

Después de imaginarlo mucho tiempo y de años de trabajo, reflexión, investigación, escritura y muchas conversaciones, he concluido y publicado mi primer libro:

Travesía hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta.

Comienza una nueva etapa, una travesía que nos pertenece a todos.

Una de las ideas centrales del libro es:

La sostenibilidad no es un destino. Es un viaje continuo.

La sostenibilidad como métrica de la vida, debe convertirse en la métrica de nuestras decisiones y de nuestra propia existencia.

El planeta que recibimos es prestado

Comencé el libro desde un lugar profundamente personal, mi familia.

Con una idea que me ha acompañado siempre:

“Antes de nacer, le presté este planeta a mi padre, quien antes se lo encargó a mi abuelo. Ambos, científicos estudiosos e investigadores, cumplieron con el deber intergeneracional de vivir y trabajar para conservar el entorno y mejorarlo.”

Mis hijos: la razón más poderosa para actuar

Mi carta compromiso y una parte especialmente importante de este libro está dedicada con gratitud a mis hijos, Pancho, Alex y David.

Hablar de cambio climático, puede perdernos fácilmente entre indicadores.

Cuando pensamos en nuestros hijos, estos datos adquieren rostro.

¿Qué responderemos cuando nos pregunten qué hicimos cuando todavía teníamos oportunidad?

Mi hermano, Una travesía compartida

En esta historia familiar ocupa un lugar muy especial Luis, mi amigo de vida. Su participación representa algo muy significativo:

Recordar que las grandes travesías rara vez se recorren completamente solos.

El honor de un prólogo por José Antonio Fernández Carbajal

Quiero expresar mi infinito agradecimiento a José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de FEMSA.

Por años he admirado en su liderazgo una idea fundamental: la generación simultánea de valor económico, social y ambiental, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones.

La disyuntiva entre crecimiento económico y sostenibilidad es falsa.

Generar valor económico es indispensable, y debe acompañarse de la creación de valor social y ambiental.

No son tres agendas diferentes. Son tres dimensiones de una misma responsabilidad.

Urgente: Del sobregiro financiero al sobregiro planetario

Vivimos en sobregiro de los recursos naturales del planeta.

Ninguna familia, empresa o gobierno puede sostener indefinidamente consumir más recursos de los que genera.

Consumimos recursos y generamos residuos, como si nuestra cuenta ambiental fuera ilimitada.

Transferiremos esa deuda ambiental, a: nuestros hijos y generaciones futuras.

De grandes acuerdos a pequeños gestos

Nuestros actos individuales nunca serán demasiado pequeños para importar.

Millones de personas tomando mejores decisiones todos los días.

Cerrar una llave.

Separar residuos.

Reutilizar.

Consumir responsablemente.

Cuidar un árbol.

Utilizar energía eficientemente.

Cambiar nuestros patrones de movilidad cuando sea posible.

Educar con el ejemplo.

Participar en nuestra comunidad.

Exigir mejores políticas.

Transformar nuestras empresas.

Pequeños actos aislados, se convierten en hábitos que transforman sociedades. Los gestos cotidianos pueden convertirse en acciones trascendentales y masivas.

Una responsabilidad de todos

El llamado del libro es para que participen todos:

Sector privado, con capacidad de innovación, inversión y transformación escalables

Sector público, construyendo políticas, incentivos e infraestructura.

Sector educativo, formando a quienes tomarán las decisiones del futuro.

Comunidad científica, necesitamos conocimiento.

Organizaciones de la sociedad civil, movilizando comunidades

Emprendedores, muchas de las soluciones que necesitamos todavía están por inventarse.

Medios de comunicación y las redes sociales, comunicar, de manera efectiva y creativa.

Cada persona, todos consumimos, votamos, educamos, trabajamos y dejamos huella.

Compartimos planeta y responsabilidad.

Hoja de ruta hacia un futuro diferente

Este libro ofrece una hoja de ruta para construir un futuro con elementos base: conciencia, acción y transformación.

Necesitamos construir sociedades capaces de generar oportunidades económicas, reducir desigualdades, fortalecer comunidades y, simultáneamente, regenerar y proteger los ecosistemas.

Los tres pilares que atraviesan el libro:

valor económico, valor social y valor ambiental .

Dejar un planeta mejor del que recibimos

La próxima semana tendré el lanzamiento oficial del libro en la Ciudad de México.

Un momento muy especial, me entusiasma iniciar una conversación con quienes asistan a esta nueva etapa y compartir el mensaje central:

Tenemos la responsabilidad de dejar un planeta mejor del que recibimos.

Este libro me recordó a mi padre, madre y a mis abuelos y mi propia historia. Pensé profundamente en Pancho, Alex y David; en el mundo que les corresponderá vivir.

Cada generación recibe temporalmente el planeta y está obligada a entregarlo en mejores condiciones.

¿Quién nos prestó este planeta?

¿Qué queremos que esa siguiente generación diga de nosotros?

Ojalá podamos decir que fuimos la generación que entendió que economía, sociedad y medio ambiente iban juntos.

Que entendimos la sostenibilidad como una forma de vivir.

Travesía hacia un mundo sostenible es mi primer libro, pero deseo que su mensaje trascienda sus páginas.

El verdadero objetivo no es terminar de leerlo.

Es comenzar a actuar.

La travesía ya empezó.

Y todos estamos invitados a formar parte de ella.

Libro disponible en Amazon y también en Librerías Gandhi: https://www.amazon.com.mx/Traves%C3%ADa-sostenible-Francisco-Su%C3%A1rez-Hern%C3%A1ndez/dp/9689721348