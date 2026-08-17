Trump reduce ejercicios militares con Surcorea por negarse combatir a Irán: ‘Es una señal inapropiada’

El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono “reducir sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y dio a entender que su decisión obedecía a su frustración porque el histórico aliado de Estados Unidos no había brindado mayor apoyo a su guerra contra Irán.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que las maniobras eran costosas y enviaban una “señal inapropiada” a Corea del Norte, al tiempo que destacó su “muy buena relación” con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Un ejercicio conjunto de 10 días, con la participación de unos 18 mil soldados surcoreanos, tenía previsto comenzar el lunes con el objetivo de responder a nuevas amenazas de Corea del Norte, dijeron funcionarios en Seúl la semana pasada.

El anuncio de Trump pareció tomar por sorpresa a Seúl. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo el lunes que las maniobras continuarían según lo previsto, pero posteriormente la oficina del presidente Lee Jae Myung señaló que Seúl y Washington coordinarían estrechamente los detalles. Seúl también mantiene estrechas consultas con Washington sobre formas de realizar “contribuciones prácticas y militares” en asuntos relacionados con Medio Oriente, indicó la oficina en un comunicado.

Trump ‘reclama’ a Corea del Sur falta de apoyo en guerra contra Irán

Corea del Sur, al igual que muchos aliados de EU, se ha negado a involucrarse en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó con ataques aéreos el 28 de febrero. Trump ya se había quejado de que los aliados europeos se negaran a permitir que EU utilizara sus bases aéreas para lanzar ataques.

Trump dijo que Corea del Sur se había negado a “unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán”. Añadió que, aunque era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, estos serían reducidos.

La aparente decisión de Trump de volver a utilizar un compromiso militar como herramienta de presión podría generar preocupación entre otros aliados de Estados Unidos en Asia-Pacífico, como Japón y Australia. Ambos tienen tratados de seguridad con EU, pero también han optado por mantenerse al margen del conflicto con Irán.

“Japón sin duda estará preocupado”, dijo Adam Farrar, analista sénior de geoeconomía de Bloomberg Economics y exdirector para asuntos de Corea en el Consejo de Seguridad Nacional de EU durante los gobiernos de Trump y Biden. “Si esto fue motivado por Irán, ellos mismos están en riesgo, dada su propia negativa a involucrarse”.

“Sin importar cuál sea la razón, este tipo de decisión de último minuto generará interrogantes sobre el compromiso de EU con sus aliados asiáticos y podría afectar la disuasión”, agregó Farrar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El anuncio de Trump se produjo mientras el único portaaviones estadounidense en la región de Asia-Pacífico, el USS George Washington, estaba siendo desviado hacia Medio Oriente, según el Instituto Naval de EU El país suele mantener al menos un portaaviones en la región para ayudar a disuadir a China y Corea del Norte.

La decisión de Trump también podría estar motivada por otros focos de tensión en la relación. Se produce después de que un medio informara que Washington está presionando a Seúl para que acelere sus planes de proyectos de inversión estratégica en EU.

Corea del Sur ha mostrado avances menos visibles que Japón en la definición de los proyectos estratégicos que forman parte de un compromiso de inversión de 350 mil millones de dólares, frente al compromiso similar de 550 mil millones de Japón.

Ambos países asumieron esos compromisos durante negociaciones comerciales con EU para limitar los aranceles sobre sus economías dependientes de las exportaciones.