Trump frena parques eólicos marinos en EU: ¿Por qué dice que es una amenaza para la seguridad nacional?

Las turbinas eólicas interfieren con los radares, pero este no es un problema nuevo. (Foto: AP)

El gobierno del presidente Donald Trump ha trabajado para paralizar el desarrollo de parques eólicos marinos desde finales del año pasado, con el argumento de que representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

Ha detenido las obras de proyectos de gran envergadura y recompra contratos de arrendamiento, alegando preocupaciones sobre la seguridad nacional.

Doug Burgum, el secretario del Interior, dice que un informe secreto de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, demuestra que la energía eólica marina supone una amenaza para dicha seguridad.

Trump busca impulsar los combustibles fósiles

Esto ocurre en un contexto marcado por el odio que el presidente republicano manifiesta hacia las turbinas eólicas, y su deseo de impulsar los combustibles fósiles para lograr “el dominio energético” en el mercado mundial.

Estimaciones de laboratorios nacionales indican que las turbinas instaladas a lo largo de las costas de Estados Unidos podrían generar energía más que suficiente para cubrir el consumo eléctrico anual del país.

Las turbinas eólicas interfieren con los radares, pero este no es un problema nuevo. El Pentágono revisa los planes de construcción de los parques eólicos y puede declarar que ciertas zonas son áreas restringidas. Además, existen actualizaciones de los sistemas de radar para mitigar el impacto de las turbinas.

Esto es lo que hay que saber sobre las implicaciones para la seguridad nacional del desarrollo de parques de energía eólica marina:

Las palas giratorias de las turbinas pueden generar blancos falsos en el radar

Burgum dice que le preocupa la posibilidad de que drones autónomos atraviesen un parque eólico sin ser detectados debido a interferencias en las pantallas de radar. Y agregó que las vibraciones de las torres eólicas podrían afectar a sonares submarinos.

Los sistemas de radar pueden ajustarse para elevar el umbral de lo que se considera una detección, aunque esto conlleva el riesgo de pasar por alto blancos reales, según el Departamento de Energía.

Kirk Lippold, experto en seguridad nacional y excomandante del USS Cole, explicó que los operadores de radar están capacitados para distinguir una señal real —desde un barco o el periscopio de un submarino hasta un dron o un misil entrante— de las interferencias o el ruido de fondo. Si los drones no se detectan antes de llegar a un parque eólico, “tenemos problemas de seguridad nacional más grandes”, expresó.

El gobierno de Trump dice que existen nuevos riesgos

Según el Departamento de Justicia, en noviembre de 2025 funcionarios de defensa entregaron información secreta a la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) que detallaba nuevos riesgos para la seguridad nacional derivados de proyectos de energía eólica marina.

La BOEM paralizó la construcción de cinco grandes parques eólicos en la costa este unos días antes de Navidad. Burgum añadió que era necesario abordar la rápida evolución de las tecnologías adversarias pertinentes y de las vulnerabilidades generadas por estos proyectos cerca de las ciudades en la costa este. Esta medida se tomó después de que los tribunales bloquearan los intentos de Trump de detener el desarrollo mediante acciones ejecutivas.

Al igual que Estados Unidos, Suecia plantea preocupaciones de seguridad en torno a la energía eólica marina. Recientemente, funcionarios anunciaron la aprobación de dos parques eólicos marinos y rechazaron otros 11 proyectos.

Al igual que Estados Unidos, Suecia plantea preocupaciones de seguridad en torno a la energía eólica marina. (Foto: AP) (Joshua A. Bickel/AP Photo/Joshua A. Bickel)

Nils Grunditz, director general de la empresa Green Power Sweden —la asociación industrial sueca para el sector de la energía renovable—, cuestionó por qué Suecia reduce sus planes de energía eólica marina cuando en otras partes de la región ya se emplean soluciones tecnológicas para mitigar las interferencias con los radares. Dinamarca ha sido pionera en energía eólica desde que construyó el primer parque eólico marino en 1991.

El gobierno del Reino Unido anunció en marzo la adquisición de nuevos radares de defensa aérea para mitigar las anomalías causadas por los parques eólicos marinos, promoviéndola como una tecnología que garantiza la coexistencia entre la defensa aérea y la energía eólica marina.

E3G —un grupo independiente de expertos especializado en cambio climático— expuso que las turbinas del mar del Norte podrían ser activos de defensa, por ejemplo, si incorporan equipos de vigilancia y monitoreo.

Los argumentos del gobierno de Trump no convencieron a los jueces

Los promotores de los proyectos afectados por la paralización de las obras y varios estados ya presentaron demandas. El Departamento de Justicia sostuvo que las preocupaciones sobre la seguridad nacional son una prioridad absoluta y que los tribunales federales no deben cuestionar las evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades militares.

Los jueces federales examinaron la información secreta y autorizaron la reanudación de la construcción de los cinco parques eólicos.

En el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, Royce Lamberth, magistrado superior, expresó su preocupación de que el argumento de seguridad nacional pudiese haber sido un “pretexto” para ocultar los verdaderos motivos detrás de la paralización de la energía eólica marina.

Al reactivar en enero un importante parque eólico destinado a abastecer a Rhode Island y Connecticut, Lamberth expresó que el gobierno no aplicó específicamente a ese proyecto —llamado Revolution Wind— las nuevas preocupaciones detectadas.

Además, añadió que Burgum criticó públicamente la energía eólica marina por motivos ajenos a la seguridad nacional aproximadamente cuando se emitió la orden de detener la obra, y que la BOEM esperó hasta diciembre para actuar sobre información recibida en noviembre.

El Pentágono también ha paralizado el desarrollo de parques eólicos terrestres, y el gobierno ha recurrido a órdenes de emergencia para mantener en operación las centrales de combustibles fósiles. Recientemente, los fiscales generales de 18 estados y de Washington solicitaron intervenir en una demanda judicial con el objetivo de impulsar los proyectos de energía eólica terrestre.

Meghan Greenfield, socia del bufete de abogados Jenner & Block LLP, en Washington, expresó que el gobierno esgrime argumentos de seguridad nacional en tantos contextos diferentes que “ha provocado un escepticismo creciente por parte de los tribunales”.