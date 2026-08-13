Trump desarrolla su IA para detectar mercancías que China intenta ‘colar’: ‘No intenten engañar a EU’

La empresa de inteligencia artificial para la cadena de suministro, Exiger, proporcionó una estimación intermedia de 75 mil millones de dólares en mercancías transbordadas ilegalmente. (EFE).

La administración de Donald Trump está desarrollando una “frontera de detección” impulsada por inteligencia artificial para reprimir a los socios comerciales sospechosos de permitir que China eluda los aranceles sobre las importaciones estadounidenses.

En un informe publicado el jueves, la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca acusó a decenas de países de formar parte de la “red de transbordo clandestina” de China, clasificándolos “según la magnitud del comercio vinculado a China, la profundidad de su integración económica con China y las ventajas de eslabón débil que los hacen susceptibles a la actividad de desvío de rutas”.

Los valores de estas mercancías, descritas como productos que transitan por terceros países para evadir aranceles a las importaciones y otras medidas comerciales correctivas, se basan en análisis de dos fuentes gubernamentales y tres del sector privado.

¿Cómo impactan las mercancías chinas los aranceles?

La empresa de inteligencia artificial para la cadena de suministro, Exiger, proporcionó una estimación intermedia de 75 mil millones de dólares en mercancías transbordadas ilegalmente entre febrero de 2025 y febrero de 2026, lo que corresponde a una pérdida de ingresos arancelarios de entre 19 mil y 34 mil millones de dólares.

Según un informe de la oficina del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, más de 40 países presentan un elevado riesgo de transbordo ilegal, y “los principales facilitadores de China abarcan desde México y Canadá en las fronteras terrestres de Estados Unidos hasta la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur”.

“Esto es básicamente una advertencia al mundo: no intenten engañar a Estados Unidos”, dijo Navarro a Bloomberg Television el jueves.

Además de que China mantiene su acceso al mercado estadounidense en contra de la política comercial de Estados Unidos, «los beneficios del transbordo ilegal también enriquecen a los propios países que realizan dicho transbordo», señala el informe.

«Las empresas locales se apropian de los costos de ensamblaje, los ingresos por almacenamiento, los márgenes logísticos, los cargos portuarios, los ingresos por corretaje aduanero, los alquileres de terrenos y la inversión en zonas francas de exportación. Los gobiernos se benefician de la creación de empleo, la recaudación de impuestos, la inversión extranjera y el crecimiento del comercio».

Otros países mencionados son Indonesia, Tailandia, Brasil y Malasia. Otros destacan por sus ventajas comparativas, como el bajo costo de la mano de obra, el acceso estratégico a puertos, la escasa aplicación de las normas aduaneras o las zonas de libre comercio.

Esta tendencia no es nueva. Cuando el presidente Donald Trump impuso altos aranceles a las exportaciones chinas durante su primer mandato, muchas empresas respondieron diversificando sus cadenas de suministro y trasladando parte de su producción fuera de China siempre que fue posible.

Esta estrategia, conocida como China +1, impulsó grandes inversiones en Vietnam, Camboya y otros países, a menudo por parte de fábricas de propiedad china.

Tras su regreso al poder, Trump impuso una oleada de aranceles específicos para cada país, algunos de los más altos, dirigidos a aliados de Estados Unidos y a sus principales socios comerciales. Decenas de miles de millones de dólares en aranceles han afectado especialmente a los importadores que cumplen con la normativa.

El informe de la Casa Blanca reconoce que estas “diferencias arancelarias” pueden aumentar el incentivo para el transbordo ilegal, pero afirma que se están implementando herramientas diseñadas para “detectar, disuadir y prevenir” la evasión arancelaria.

Dichas herramientas incluyen un sistema de “control fronterizo” con inteligencia artificial que escaneará los datos de los envíos comparándolos con los historiales de rutas, confirmará la capacidad de producción y las relaciones de propiedad, e incluso analizará los patrones de embalaje y las imágenes de rayos X en los puertos para detectar discrepancias entre lo declarado y lo que realmente contiene un contenedor.

Durante décadas, las autoridades estadounidenses encargadas de la aplicación de las normas comerciales han centrado sus limitados recursos en los casos con mayor potencial de ganancias. Estos casos son complejos y a menudo tardan años en resolverse, lo que significa que los productos ilícitos suelen seguir entrando en el mercado estadounidense a precios inferiores a los del mercado justo, perjudicando así el comercio de Estados Unidos.

El transbordo ilegal puede ser notoriamente difícil de detectar, y determinar el país de origen es complejo, especialmente cuando las importaciones se componen de elementos fabricados en varios países. No está claro en qué medida el cambio en la cadena de suministro descrito en el informe refleja actividades ilícitas en lugar de cambios legítimos en la producción y el comercio mundiales.

“Por lo tanto, para una aplicación efectiva de la ley es necesario distinguir entre la fabricación legítima y la transformación sustancial, por un lado, y el comercio de intermediación y el cambio de origen, por otro”, señala el informe.