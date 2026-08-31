‘El R1′ tramita amparo contra los delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego

La defensa de Ramón Ángel ‘N’, ‘El R1′, interpuso un recurso de amparo contra el inicio del juicio de su cliente, por los cargos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en la modalidad de venta, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El imputado se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez en el Estado de México, donde también enfrenta otros procesos judiciales.

Sus abogados presentaron el juicio de garantías con el expediente 1002/2026, contra actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés, quien dictó el auto de vinculación a proceso con fecha del 6 de agosto de 2026, y se concede la suspensión provisional en la causa penal 285/2026.

De esta manera, el caso de Ramón Ángel no será remitido al Tribunal de Enjuiciamiento para el auto de apertura a juicio oral, una vez concluida la etapa intermedia del proceso; en tanto la juzgadora deberá fundar y motivar su determinación de vincularlo a procedimiento

Se fijó la audiencia constitucional a las 11:20 horas del 5 de octubre próximo para que se sostenga la audiencia constitucional del juicio de garantías.

¿Qué reclaman los abogados del ‘R1′ a la presidenta Sheinbaum?

‘El R1′ tenía un amparo contra su detención y por presunta incomunicación, pero quedó sin efecto; tiene vigente un juicio de garantías en el que sus abogados señalan a la presidenta Claudia Sheinbaum como autoridad responsable, y le reclama actos incomunicación y tortura, además que se le pretende expulsar del territorio nacional y desterrarlo a los Estados Unidos de América, donde pudieran fincarle cargos judiciales.

El expediente con el número 866/2026, contiene una queja a la emisión de la orden de detención en su contra, está vigente, y tiene como fecha de audiencia constitucional el 10 de septiembre próximo.

De acuerdo con el expediente judicial, ‘El R1′ es identificado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y fue detenido junto con quien se considera su escolta, apodado ‘El Chuy’, cuando ambos circulaban en un vehículo blanco por la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, y se enfrentaron con elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, otro de sus acompañantes, Sergio Antonio ‘N’, ‘El Tohui’, fue abatido durante la reyerta, y posteriormente ambos fueron capturados por oficiales de instituciones federales de seguridad.

¿Qué otras acusaciones enfrenta ‘El R1′?

También se le señala como el artífice del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. De acuerdo a las declaraciones de los detenidos, el ataque fue una represalia por sus campañas contra el narcotráfico.

Asimismo se le relaciona por su presunta participación como autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025. La indagatoria sostiene que su hijo Francisco habría mantenido una relación sentimental con la creadora de contenido y que, presuntamente, ordenó su asesinato.

‘El R1′ también es señalado de operar una red de extorsiones y cobro de piso contra productores de limón, aguacate y ganaderos en Michoacán, además de presuntamente coaccionar a servidores públicos.